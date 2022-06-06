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Сколько получил бюджет Грузии от продажи госимущества

Сколько получил бюджет Грузии от продажи госимущества

В рамках проекта "100 инвестиционных предложений бизнесу" в 2021 году было продано 318 объектов 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T09:01+0400

2022-06-06T09:01+0400

2022-06-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Грузия за год и три месяца продала государственное имущество на общую сумму 241,1 миллиона лари, говорится в отчете правительства.С целью поощрения инвестиций в экономику Грузии и продуктивного использования государственных ресурсов власти расширили программу "100 инвестиционных предложений для бизнеса", предложив предпринимателям объекты общей стоимостью в 400 миллионов лари.По данным правительства, от приватизации государственных объектов в 2021 году в государственный бюджет поступило 206,3 миллиона, а в первом квартале 2022 года – 34,8 миллиона лари.При этом в рамках проекта "100 инвестиционных предложений бизнесу" в 2021 году было продано 318 объектов за 211, 4 миллиона лари, а в первом квартале 2022 года – 58 объектов за 27,2 миллиона лари.Приватизация госпредприятий остается приоритетом для властей Грузии >>Кроме того, с июня 2021 года по май 2022 года было продано 4 государственных предприятий за общую стоимость 2,2 миллиона лари.Также в рамках проекта были выданы лицензии на 13 объектов, в результате чего поступившая в бюджет сумма составила 5,3 миллиона лари.Всего в рамках лицензии работу получили 240 человек, а объем инвестиционных обязательств достиг 20 миллиона лари.Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.Экономист: приватизация поможет пополнить бюджет Грузии >>По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета и именно они используются, в том числе в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.

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грузия, новости, экономика, бюджет грузии