https://sputnik-georgia.ru/20220606/v-gruzii-izuchayut-sluchai-vozmozhnogo-zabolevaniya-ospoy-obezyan-267195264.html
В Грузии изучают случаи возможного заболевания оспой обезьян
В Грузии изучают случаи возможного заболевания оспой обезьян
На этой неделе Грузия должна получить ПЦР-тесты, которые в течение двух часов могут определить наличие заболевания 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T22:44+0400
2022-06-06T22:44+0400
2022-06-06T23:20+0400
грузия
новости
общество
паата имнадзе
центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Один из двух подозрительных случаев возможного заболевания оспой обезьян в Грузии оказался ложным, второй находится в стадии изучения, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе в эфире Первого канала.По словам Имнадзе, он пока не может говорить о деталях, касающихся обоих случаев, в том числе, есть ли у пациентов история пребывания в другой стране.На этой неделе Грузия должна получить ПЦР-тесты, которые в течение двух часов могут определить наличие заболевания.Таким образом, в Грузии официально пока не выявлено ни одного случая заражения оспой обезьян.Кому не страшна оспа обезьян? Чхаидзе о новой вспышке вируса >>Как ранее заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе, с уверенностью можно сказать, что лица, рожденные до 1980 года, защищены от оспы обезьян, она для них не опасна, так как они вакцинированы против этого вируса вакциной оспы.Согласно официальным данным ВОЗ, оспа обезьян к 5 июня была выявлена у 780 пациентов в 27 странах мира.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, паата имнадзе, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
В Грузии изучают случаи возможного заболевания оспой обезьян
22:44 06.06.2022 (обновлено: 23:20 06.06.2022)
На этой неделе Грузия должна получить ПЦР-тесты, которые в течение двух часов могут определить наличие заболевания
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Один из двух подозрительных случаев возможного заболевания оспой обезьян в Грузии оказался ложным, второй находится в стадии изучения, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе в эфире Первого канала.
По словам Имнадзе, он пока не может говорить о деталях, касающихся обоих случаев, в том числе, есть ли у пациентов история пребывания в другой стране.
По данным Национального центра контроля заболеваний Грузии, под контроль взяты все текущие случаи с наличием подозрительной сыпи.
На этой неделе Грузия должна получить ПЦР-тесты, которые в течение двух часов могут определить наличие заболевания.
Таким образом, в Грузии официально пока не выявлено ни одного случая заражения оспой обезьян.
Как ранее заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе, с уверенностью можно сказать, что лица, рожденные до 1980 года, защищены от оспы обезьян, она для них не опасна, так как они вакцинированы против этого вируса вакциной оспы.
Согласно официальным данным ВОЗ, оспа обезьян к 5 июня была выявлена у 780 пациентов в 27 странах мира.