https://sputnik-georgia.ru/20220606/v-gruzii-izuchayut-sluchai-vozmozhnogo-zabolevaniya-ospoy-obezyan-267195264.html

В Грузии изучают случаи возможного заболевания оспой обезьян

В Грузии изучают случаи возможного заболевания оспой обезьян

На этой неделе Грузия должна получить ПЦР-тесты, которые в течение двух часов могут определить наличие заболевания 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T22:44+0400

2022-06-06T22:44+0400

2022-06-06T23:20+0400

грузия

новости

общество

паата имнадзе

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Один из двух подозрительных случаев возможного заболевания оспой обезьян в Грузии оказался ложным, второй находится в стадии изучения, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе в эфире Первого канала.По словам Имнадзе, он пока не может говорить о деталях, касающихся обоих случаев, в том числе, есть ли у пациентов история пребывания в другой стране.На этой неделе Грузия должна получить ПЦР-тесты, которые в течение двух часов могут определить наличие заболевания.Таким образом, в Грузии официально пока не выявлено ни одного случая заражения оспой обезьян.Кому не страшна оспа обезьян? Чхаидзе о новой вспышке вируса >>Как ранее заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе, с уверенностью можно сказать, что лица, рожденные до 1980 года, защищены от оспы обезьян, она для них не опасна, так как они вакцинированы против этого вируса вакциной оспы.Согласно официальным данным ВОЗ, оспа обезьян к 5 июня была выявлена у 780 пациентов в 27 странах мира.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, паата имнадзе, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья