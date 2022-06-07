https://sputnik-georgia.ru/20220607/gruziya-namerena-privlech-platezhesposobnykh-turistov-iz-saudovskoy-aravii-267236261.html

Грузия намерена привлечь платежеспособных туристов из Саудовской Аравии

Грузия намерена привлечь платежеспособных туристов из Саудовской Аравии

Грузия является самым популярным туристическим направлением в Саудовской Аравии в этом году, заявила заместитель министра 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T23:01+0400

2022-06-07T23:01+0400

2022-06-07T23:14+0400

грузия

новости

туризм

саудовская аравия

мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузинская делегация провела презентацию о туристическом потенциале и представила грузинские туристические продукты компаниям в Саудовской Аравии, сообщает министерство экономики и устойчивого развития страны.Национальная администрация туризма Грузии этим летом ожидает больше туристов из Саудовской Аравии и ОАЭ. Для популяризации черноморских курортов Грузии и страны в целом грузинская сторона проводит встречи с ведущими туристическими агентствами, СМИ, рекламными компаниями, авиакомпаниями стран Ближнего Востока.Для повышения узнаваемости Грузии Квривишвили провела презентацию для руководителей ведущих туристических агентств и крупнейших авиакомпаний Саудовской Аравии Flynas, Flydeal и Saudia Airlaine.Мероприятие, направленное на привлечение более платежеспособных туристов в Грузию, состоялось в городе Джидда, в нем приняли участие посол Грузии в Саудовской Аравии Вахтанг Джаошвили и первый заместитель главы администрации туризма Тамар Кориаули."Текущий летний туристический сезон будет сезоном исключительно высокого спроса, и мы увидим много платежеспособных туристов из Саудовской Аравии в Грузии", — сказала Квривишвили.Авиакомпания Flyadeal начнет летать в Тбилиси и Батуми >>По словам Квривишвили, в ходе встреч было отмечено, что Грузия является самым популярным туристическим направлением в Саудовской Аравии в этом году, потому что является безопасным направлением, имеет 4 сезона, привлекательные туристические продукты.Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии, что значительно облегчило развитие двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами в различных сферах, включая политическую, торгово-экономическую, инвестиционную, культурную и туристическую.

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грузия, новости, туризм, саудовская аравия, мариам квривишвили