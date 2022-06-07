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Грузия намерена привлечь платежеспособных туристов из Саудовской Аравии
Грузия намерена привлечь платежеспособных туристов из Саудовской Аравии
Грузия является самым популярным туристическим направлением в Саудовской Аравии в этом году, заявила заместитель министра 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T23:01+0400
2022-06-07T23:01+0400
2022-06-07T23:14+0400
грузия
новости
туризм
саудовская аравия
мариам квривишвили
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузинская делегация провела презентацию о туристическом потенциале и представила грузинские туристические продукты компаниям в Саудовской Аравии, сообщает министерство экономики и устойчивого развития страны.Национальная администрация туризма Грузии этим летом ожидает больше туристов из Саудовской Аравии и ОАЭ. Для популяризации черноморских курортов Грузии и страны в целом грузинская сторона проводит встречи с ведущими туристическими агентствами, СМИ, рекламными компаниями, авиакомпаниями стран Ближнего Востока.Для повышения узнаваемости Грузии Квривишвили провела презентацию для руководителей ведущих туристических агентств и крупнейших авиакомпаний Саудовской Аравии Flynas, Flydeal и Saudia Airlaine.Мероприятие, направленное на привлечение более платежеспособных туристов в Грузию, состоялось в городе Джидда, в нем приняли участие посол Грузии в Саудовской Аравии Вахтанг Джаошвили и первый заместитель главы администрации туризма Тамар Кориаули."Текущий летний туристический сезон будет сезоном исключительно высокого спроса, и мы увидим много платежеспособных туристов из Саудовской Аравии в Грузии", — сказала Квривишвили.Авиакомпания Flyadeal начнет летать в Тбилиси и Батуми >>По словам Квривишвили, в ходе встреч было отмечено, что Грузия является самым популярным туристическим направлением в Саудовской Аравии в этом году, потому что является безопасным направлением, имеет 4 сезона, привлекательные туристические продукты.Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии, что значительно облегчило развитие двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами в различных сферах, включая политическую, торгово-экономическую, инвестиционную, культурную и туристическую.
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Грузия намерена привлечь платежеспособных туристов из Саудовской Аравии
23:01 07.06.2022 (обновлено: 23:14 07.06.2022)
Грузия является самым популярным туристическим направлением в Саудовской Аравии в этом году, заявила заместитель министра
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузинская делегация провела презентацию о туристическом потенциале и представила грузинские туристические продукты компаниям в Саудовской Аравии, сообщает министерство экономики и устойчивого развития страны.
Национальная администрация туризма Грузии этим летом ожидает больше туристов из Саудовской Аравии и ОАЭ. Для популяризации черноморских курортов Грузии и страны в целом грузинская сторона проводит встречи с ведущими туристическими агентствами, СМИ, рекламными компаниями, авиакомпаниями стран Ближнего Востока.
"Саудовская Аравия является для нас одной из самых важных целевых стран. У нас было очень успешное мероприятие, которое было направлено на повышение узнаваемости и привлечении большего числа путешественников из Саудовской Аравии в летний туристический сезон", - заявила замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили.
Для повышения узнаваемости Грузии Квривишвили провела презентацию для руководителей ведущих туристических агентств и крупнейших авиакомпаний Саудовской Аравии Flynas, Flydeal и Saudia Airlaine.
Мероприятие, направленное на привлечение более платежеспособных туристов в Грузию, состоялось в городе Джидда, в нем приняли участие посол Грузии в Саудовской Аравии Вахтанг Джаошвили и первый заместитель главы администрации туризма Тамар Кориаули.
"Текущий летний туристический сезон будет сезоном исключительно высокого спроса, и мы увидим много платежеспособных туристов из Саудовской Аравии в Грузии", — сказала Квривишвили.
По словам Квривишвили, в ходе встреч было отмечено, что Грузия является самым популярным туристическим направлением в Саудовской Аравии в этом году, потому что является безопасным направлением, имеет 4 сезона, привлекательные туристические продукты.
"После презентации я многое узнал о Грузии. Я и раньше имел общее представление об этой стране, но после сегодняшней встречи собираюсь посетить Грузию. Грузия — очень безопасная и красивая страна, а также четырехсезонное туристическое направление", — сказал менеджер по продажам специальных проектов Saudia Airlines Халид аль-Амар.
Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии, что значительно облегчило развитие двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами в различных сферах, включая политическую, торгово-экономическую, инвестиционную, культурную и туристическую.