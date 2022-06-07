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Грузию ждет реформа полиции

Грузию ждет реформа полиции

Во всех районах в Тбилиси начали работу офицеры правопорядка, которые заменили районных инспекторов 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T23:18+0400

2022-06-07T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Правительство Грузии намерено продолжить реформу системы полиции в стране и основной акцент сделает на криминальную полицию и обеспечение безопасности в районах, говорится в отчете правительства.Защита общественного порядка является одним из приоритетных направлений для властей Грузии.Для повышения качества расследования, уже разделены полномочия следователей и прокуроров и идет работа над увеличением роли следователя и улучшением качество его независимости.Кроме того, для обеспечения общественной безопасности в Грузии продолжается работа над новой системой по предотвращению преступлений и обеспечению порядка на местах.Так во всех районах в Тбилиси начали работу офицеры правопорядка, которые заменили районных инспекторов. Позже эта реформа распространится по всей территории Грузии.Преступность в Грузии продолжает падать: последние данные >>По данным ведомства, в период с 1 января по 30 апреля в Грузии было зафиксировано около 19,3 тысячи преступлений, что на 3,3% ниже чем за аналогичный период прошлого года.Самыми распространенными преступлениями в Грузии являются: воровство, преступления связанные с наркотиками, семейное насилие, транспортные преступления и угроза.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, мвд грузии