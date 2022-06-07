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Новшество на ЕНЭ: расширился список выборочных предметов
Новшество на ЕНЭ: расширился список выборочных предметов
Чтобы стать студентом в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T15:53+0400
2022-06-07T15:53+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Минобразования Грузии приняло решение расширить список выборочных предметов в рамках Единых национальных экзаменов для поступления на конкретную специальность, заявила замминистра Нуну Мицкевич на брифинге.Чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.Например, для поступления на специальность естествознания, третьим, обязательным выборочным предметом отныне может быть не только математика или история, но и физика, химия, биология или география.Единые национальные экзамены стартуют в Грузии 4 июля: расписание>>Предмет "Общие навыки", который необязателен с 2020 года, абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет.ЕНЭ в Грузии начнутся 4 июля и продлятся до 22 июля.
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грузия, общество, новости, енэ
Новшество на ЕНЭ: расширился список выборочных предметов
Чтобы стать студентом в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Минобразования Грузии приняло решение расширить список выборочных предметов в рамках Единых национальных экзаменов для поступления на конкретную специальность, заявила замминистра Нуну Мицкевич на брифинге.
Чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.
Например, для поступления на специальность естествознания, третьим, обязательным выборочным предметом отныне может быть не только математика или история, но и физика, химия, биология или география.
Предмет "Общие навыки", который необязателен с 2020 года, абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет.
ЕНЭ в Грузии начнутся 4 июля и продлятся до 22 июля.