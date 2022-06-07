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Отвечающее за градостроительство ведомство в Грузии заработает 11 июня
Отвечающее за градостроительство ведомство в Грузии заработает 11 июня
Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T23:59+0400
2022-06-07T23:59+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Новое ведомство, отвечающее за развитие градостроительства в Грузии, при министерстве экономики заработает 11 июня, говорится в постановлении правительства.Парламент утвердил поправки о создании ведомства под названием Агентство развития пространства и градостроительства в конце апреля.Согласно закону, новое Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития Грузии.Назван срок запуска госпрограммы о строительстве в рассрочку в Грузии &gt;&gt;Бюджет нового ведомства составит пять миллионов лари. Назначать его главу будет министр экономики, он же утвердит устав Агентства, в котором будут подробно расписаны его функции.Власти Грузии в 2021 году заявили о намерении начать развивать региональные центры Грузии. Для этого осенью того же года в семи районах началось осуществление пилотной программы по обновлению городской инфраструктуры. Позже подобные проекты развития урбанистики правительство планирует распространить на всю Грузию.
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Отвечающее за градостроительство ведомство в Грузии заработает 11 июня

23:59 07.06.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство нового туристического комплекса в рамках проекта Панорама
Строительство нового туристического комплекса в рамках проекта Панорама - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Новое ведомство, отвечающее за развитие градостроительства в Грузии, при министерстве экономики заработает 11 июня, говорится в постановлении правительства.
Парламент утвердил поправки о создании ведомства под названием Агентство развития пространства и градостроительства в конце апреля.
Согласно закону, новое Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития Грузии.
Назван срок запуска госпрограммы о строительстве в рассрочку в Грузии >>
Бюджет нового ведомства составит пять миллионов лари. Назначать его главу будет министр экономики, он же утвердит устав Агентства, в котором будут подробно расписаны его функции.
Власти Грузии в 2021 году заявили о намерении начать развивать региональные центры Грузии. Для этого осенью того же года в семи районах началось осуществление пилотной программы по обновлению городской инфраструктуры. Позже подобные проекты развития урбанистики правительство планирует распространить на всю Грузию.
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