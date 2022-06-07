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Отвечающее за градостроительство ведомство в Грузии заработает 11 июня
Отвечающее за градостроительство ведомство в Грузии заработает 11 июня
Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T23:59+0400
2022-06-07T23:59+0400
2022-06-07T23:59+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Новое ведомство, отвечающее за развитие градостроительства в Грузии, при министерстве экономики заработает 11 июня, говорится в постановлении правительства.Парламент утвердил поправки о создании ведомства под названием Агентство развития пространства и градостроительства в конце апреля.Согласно закону, новое Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития Грузии.Назван срок запуска госпрограммы о строительстве в рассрочку в Грузии >>Бюджет нового ведомства составит пять миллионов лари. Назначать его главу будет министр экономики, он же утвердит устав Агентства, в котором будут подробно расписаны его функции.Власти Грузии в 2021 году заявили о намерении начать развивать региональные центры Грузии. Для этого осенью того же года в семи районах началось осуществление пилотной программы по обновлению городской инфраструктуры. Позже подобные проекты развития урбанистики правительство планирует распространить на всю Грузию.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, строительство
Отвечающее за градостроительство ведомство в Грузии заработает 11 июня
Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik.
Новое ведомство, отвечающее за развитие градостроительства в Грузии, при министерстве экономики заработает 11 июня, говорится в постановлении
правительства.
Парламент утвердил поправки о создании ведомства под названием Агентство развития пространства и градостроительства в конце апреля.
Согласно закону, новое Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития Грузии.
Бюджет нового ведомства составит пять миллионов лари. Назначать его главу будет министр экономики, он же утвердит устав Агентства, в котором будут подробно расписаны его функции.
Власти Грузии в 2021 году заявили о намерении начать развивать региональные центры Грузии. Для этого осенью того же года в семи районах началось осуществление пилотной программы по обновлению городской инфраструктуры. Позже подобные проекты развития урбанистики правительство планирует распространить на всю Грузию.