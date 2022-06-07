https://sputnik-georgia.ru/20220607/otvechayuschee-za-gradostroitelstvo-vedomstvo-v-gruzii-zarabotaet-11-iyunya-267237094.html

Отвечающее за градостроительство ведомство в Грузии заработает 11 июня

Отвечающее за градостроительство ведомство в Грузии заработает 11 июня

Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T23:59+0400

2022-06-07T23:59+0400

2022-06-07T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Новое ведомство, отвечающее за развитие градостроительства в Грузии, при министерстве экономики заработает 11 июня, говорится в постановлении правительства.Парламент утвердил поправки о создании ведомства под названием Агентство развития пространства и градостроительства в конце апреля.Согласно закону, новое Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития Грузии.Назван срок запуска госпрограммы о строительстве в рассрочку в Грузии >>Бюджет нового ведомства составит пять миллионов лари. Назначать его главу будет министр экономики, он же утвердит устав Агентства, в котором будут подробно расписаны его функции.Власти Грузии в 2021 году заявили о намерении начать развивать региональные центры Грузии. Для этого осенью того же года в семи районах началось осуществление пилотной программы по обновлению городской инфраструктуры. Позже подобные проекты развития урбанистики правительство планирует распространить на всю Грузию.

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грузия, новости, экономика, строительство