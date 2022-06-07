https://sputnik-georgia.ru/20220607/prezident-gruzii-posetit-italiyu-s-gosudarstvennym-vizitom-267196408.html

Президент Грузии посетит Италию с государственным визитом

Президент Грузии посетит Италию с государственным визитом

Официальная церемония встречи президента Грузии состоится в знаменитом Квиринальском дворце в Риме 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T07:32+0400

2022-06-07T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник, 7 июня , отправится с государственным визитом в Италию, сообщает администрация главы государства.По информации пресс-службы, официальная церемония встречи президента Грузии состоится в знаменитом Квиринальском дворце в Риме – одной из трех официальных резиденций президента республики.В рамках визита запланированы встречи Саломе Зурабишвили с президентом Италии Серджио Матарелла, с премьер-министром Марио Драги, с председателем сената Марией Элизабетой Альберти-Казеллати, с председателем палаты депутатов Роберто Фико, с мэром Рима Роберто Гуальтьери.Президенты Грузии и Италии поговорили по телефону >>После встречи со своим итальянским коллегой президенты выступят с совместными заявлениями для СМИ.Грузия и Италия установили дипломатические отношения 11 мая 1992 года. Италия была одной из первых стран, которая признала независимость Грузии.

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , италия