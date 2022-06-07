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Президент Грузии посетит Италию с государственным визитом
Президент Грузии посетит Италию с государственным визитом
Официальная церемония встречи президента Грузии состоится в знаменитом Квиринальском дворце в Риме 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T07:32+0400
2022-06-07T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник, 7 июня , отправится с государственным визитом в Италию, сообщает администрация главы государства.По информации пресс-службы, официальная церемония встречи президента Грузии состоится в знаменитом Квиринальском дворце в Риме – одной из трех официальных резиденций президента республики.В рамках визита запланированы встречи Саломе Зурабишвили с президентом Италии Серджио Матарелла, с премьер-министром Марио Драги, с председателем сената Марией Элизабетой Альберти-Казеллати, с председателем палаты депутатов Роберто Фико, с мэром Рима Роберто Гуальтьери.Президенты Грузии и Италии поговорили по телефону >>После встречи со своим итальянским коллегой президенты выступят с совместными заявлениями для СМИ.Грузия и Италия установили дипломатические отношения 11 мая 1992 года. Италия была одной из первых стран, которая признала независимость Грузии.
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Президент Грузии посетит Италию с государственным визитом
07:32 07.06.2022 (обновлено: 08:02 07.06.2022)
Официальная церемония встречи президента Грузии состоится в знаменитом Квиринальском дворце в Риме
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник, 7 июня , отправится с государственным визитом в Италию, сообщает администрация главы государства.
По информации пресс-службы, официальная церемония встречи президента Грузии состоится в знаменитом Квиринальском дворце в Риме – одной из трех официальных резиденций президента республики.
В рамках визита запланированы встречи Саломе Зурабишвили с президентом Италии Серджио Матарелла, с премьер-министром Марио Драги, с председателем сената Марией Элизабетой Альберти-Казеллати, с председателем палаты депутатов Роберто Фико, с мэром Рима Роберто Гуальтьери.
После встречи со своим итальянским коллегой президенты выступят с совместными заявлениями для СМИ.
Грузия и Италия установили дипломатические отношения 11 мая 1992 года. Италия была одной из первых стран, которая признала независимость Грузии.