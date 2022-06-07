https://sputnik-georgia.ru/20220607/rossiya-ne-budet-ispolnyat-postanovleniya-espch-s-15-marta-267224489.html

Россия не будет исполнять постановления ЕСПЧ с 15 марта

Россия не будет исполнять постановления ЕСПЧ с 15 марта

Выплату денежной компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта, Генпрокуратура России может осуществлять до 1 января 2023 года 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T17:21+0400

2022-06-07T17:21+0400

2022-06-07T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Закон о неисполнении Россией постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта приняла Госдума на пленарном заседании во вторник.Кроме того, принят еще один закон, согласно которому постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных судами РФ решений.Согласно принятым законам, выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта, Генпрокуратура России может осуществлять до 1 января 2023 года, сообщило РИА Новости.Россия вышла из Совета Европы >>Как пояснял глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, последнее решение позволит защитить права граждан РФ и исключить образование "вакуума" в исполнении решений.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России.Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

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