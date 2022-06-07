https://sputnik-georgia.ru/20220607/v-gruzii-abiturientam-razreshili-sdavat-ekzameny-bez-masok-267215473.html

В Грузии абитуриентам разрешили сдавать экзамены без масок

В Грузии абитуриентам разрешили сдавать экзамены без масок

По мене улучшения эпидемиологического положения в Грузии власти стали один за другим отменять введенные ранее ограничения 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T13:58+0400

2022-06-07T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В Грузии отменили обязательное ношение масок в экзаменационных центрах во время Единых национальных экзаменов (ЕНЭ), заявила замминистра образования и науки Нуну Мицкевич.Ношение масок хоть и не обязательно, но их все же нужно иметь при себе.Ношение защитных масок в целях предотвращения распространения коронавируса требовалось с 2020 года. С февраля 2022 года эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться и власти стали один за другим отменять введенные ранее ограничения. Для тех абитуриентов, которые из-за коронавируса не смогут прийти на экзамен, но будут зарегистрированы в базе данных министерства здравоохранения, Национальный центр экзаменов и оценок организует для них дополнительную сессию для сдачи экзаменов. Единые национальные экзамены стартуют в Грузии 4 июля: расписание>>В этом году Единые национальные экзамены начнутся 4 июля и продлятся до 22 июля.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.Предмет "Общие навыки", который необязателен с 2020 года, абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет.Что касается данных по коронавирусу, то за последнюю неделю в Грузии выявили всего 511 новых случаев заболевания. Как всегда, лидирует Тбилиси – 322 случаев. С начала пандемии в стране зафиксировано 1 658 240 случаев инфицирования, 16 835 человек скончались.

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