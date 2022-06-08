https://sputnik-georgia.ru/20220608/kakie-virusy-tsirkuliruyut-v-gruzii-otvet-infektsionista-267259759.html
Какие вирусы циркулируют в Грузии? Ответ инфекциониста
Какие вирусы циркулируют в Грузии? Ответ инфекциониста
В последнее время соцсетях все больше родителей жалуется на симптомы, характерные инфекциям дыхательных путей 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T16:46+0400
2022-06-08T16:46+0400
2022-06-08T16:56+0400
вирус коксаки
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здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. В Грузии на сегодня циркулируют различные вирусы, которые обычно длятся от 5 до 7 дней, сообщила инфекционист Майя Буцашвили.В соцсетях все больше граждан страны, особенно родители маленьких детей, жалуется на симптомы, характерные инфекциям дыхательных путей. Самыми частыми признаками являются боль в горле, температура и мышечная боль.Согласно последним данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в стране циркулирует вирус гриппа, он у более 35% пациентов с симптомами простуды.В стране также распространены риновирусы (вызывают, в основном, насморк и другие симптомы верхних дыхательных путей), аденовирусы (могут возникнуть диарея и конъюнктивит), респираторно-синцитиальный вирус (особенно тяжело протекает среди младенцев и пожилых людей, может повредить нижние дыхательные пути)."Реально периодические вспышки этих инфекций всегда были, и это не ново. Просто после ковида в связи с заболеваниями такого типа наблюдается особое беспокойство и внимание", - отметила Буцашвили.В РФ тестируют новую вакцину против оспы >>>Тем временем, по словам медика, к ней обратились несколько испуганных родителей из-за сыпи, которую они заметили у детей.Особенно их пугала сыпь на ладонях и ступнях, потому что, по их опасениям, такие симптомы характерны заболеванию оспы обезьян. Буцашвили пояснила, что подобные симптомы характерны и энтеровирусному везикулярному стоматиту (синдром рука—нога—рот (HFMD). Заболевание вызывает вирус Коксаки."Энтеровирусы у нас неправильно называют микроорганизмами, вызывающими диарею. То есть в случае диареи говорят, что это "энтеровирус", что совершенно неправильно, поскольку энтеровирусы на самом деле относятся к совершенно другой группе", - подчеркнула Буцашвили.По ее словам, ПЦР – исследование делается на 21 патоген, с помощью которого можно идентифицировать конкретно какой микроорганизм вызывает те или иные симптомы дыхательных путей."Не имеет решающего значения, какой из этих вирусов есть у человека, поскольку не один из них не нуждается в лечении и советы во всех случаях одинаковые – остерегаться окружающих, принимать жидкость, в случае необходимости жаропонижающее и болеутоляющее средство", - подытожила Буцашвили.Инфекционист еще раз напомнила, что антибиотики на вирусы не действуют и их прием рекомендован только в случае бактериальных инфекций.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вирус коксаки, грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии
Какие вирусы циркулируют в Грузии? Ответ инфекциониста
16:46 08.06.2022 (обновлено: 16:56 08.06.2022)
В последнее время соцсетях все больше родителей жалуется на симптомы, характерные инфекциям дыхательных путей
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. В Грузии на сегодня циркулируют различные вирусы, которые обычно длятся от 5 до 7 дней, сообщила инфекционист Майя Буцашвили.
В соцсетях все больше граждан страны, особенно родители маленьких детей, жалуется на симптомы, характерные инфекциям дыхательных путей. Самыми частыми признаками являются боль в горле, температура и мышечная боль.
"Симптомы длятся около 5-7 дней, однако иногда и дольше. Многие напуганы этими симптомами и из-за этого проводят множество непонятных обследований и принимают также непонятные медикаменты", — пишет Буцашвили.
Согласно последним данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в стране циркулирует вирус гриппа, он у более 35% пациентов с симптомами простуды.
В стране также распространены риновирусы (вызывают, в основном, насморк и другие симптомы верхних дыхательных путей), аденовирусы (могут возникнуть диарея и конъюнктивит), респираторно-синцитиальный вирус (особенно тяжело протекает среди младенцев и пожилых людей, может повредить нижние дыхательные пути).
"Реально периодические вспышки этих инфекций всегда были, и это не ново. Просто после ковида в связи с заболеваниями такого типа наблюдается особое беспокойство и внимание", - отметила Буцашвили.
Тем временем, по словам медика, к ней обратились несколько испуганных родителей из-за сыпи, которую они заметили у детей.
Особенно их пугала сыпь на ладонях и ступнях, потому что, по их опасениям, такие симптомы характерны заболеванию оспы обезьян. Буцашвили пояснила, что подобные симптомы характерны и энтеровирусному везикулярному стоматиту (синдром рука—нога—рот (HFMD). Заболевание вызывает вирус Коксаки.
"Энтеровирусы у нас неправильно называют микроорганизмами, вызывающими диарею. То есть в случае диареи говорят, что это "энтеровирус", что совершенно неправильно, поскольку энтеровирусы на самом деле относятся к совершенно другой группе", - подчеркнула Буцашвили.
По ее словам, ПЦР – исследование делается на 21 патоген, с помощью которого можно идентифицировать конкретно какой микроорганизм вызывает те или иные симптомы дыхательных путей.
"Не имеет решающего значения, какой из этих вирусов есть у человека, поскольку не один из них не нуждается в лечении и советы во всех случаях одинаковые – остерегаться окружающих, принимать жидкость, в случае необходимости жаропонижающее и болеутоляющее средство", - подытожила Буцашвили.
Инфекционист еще раз напомнила, что антибиотики на вирусы не действуют и их прием рекомендован только в случае бактериальных инфекций.