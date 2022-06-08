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Наводнение в Гори – последние данные о ситуации после проливного дождя
Наводнение в Гори – последние данные о ситуации после проливного дождя
Во вторник вечером от проливного дождя пострадали Гори и Сагурамо 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T13:54+0400
2022-06-08T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Работники Службы ЧС продолжают выкачивать воду из подвалов домов жителей Горийского района (регион Шида Картли), которые были подтоплены в результате проливного дождя во вторник вечером, сообщает мэрия района.Работы по ликвидации последствий непогоды не прекращались всю ночь. К утру проблемы практически полностью были решены. Местами работы все же продолжаются.Возобновлено и движение транспорта по дороге Гори-Тинисхиди, которое накануне было парализовано.Борьба с последствиями проливного дождя близ Тбилиси продолжается>>В связи с непогодой в Службу управления чрезвычайными ситуациями от местных жителей поступило около 70 сообщений.Накануне от проливного дождя и града существенно пострадало село Сагурамо, которое расположено примерно в 30 километрах от Тбилиси.
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, сагурамо, гори
Наводнение в Гори – последние данные о ситуации после проливного дождя
13:54 08.06.2022 (обновлено: 15:08 08.06.2022)
Во вторник вечером от проливного дождя пострадали Гори и Сагурамо
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Работники Службы ЧС продолжают выкачивать воду из подвалов домов жителей Горийского района (регион Шида Картли), которые были подтоплены в результате проливного дождя во вторник вечером, сообщает мэрия района.
Работы по ликвидации последствий непогоды не прекращались всю ночь. К утру проблемы практически полностью были решены. Местами работы все же продолжаются.
Возобновлено и движение транспорта по дороге Гори-Тинисхиди, которое накануне было парализовано.
В связи с непогодой в Службу управления чрезвычайными ситуациями от местных жителей поступило около 70 сообщений.
Накануне от проливного дождя и града существенно пострадало село Сагурамо, которое расположено примерно в 30 километрах от Тбилиси.