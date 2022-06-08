https://sputnik-georgia.ru/20220608/oppozitsionnyy-deputat-opasaetsya-napadeniya-na-nego---reaktsiya-gruzinskoy-mechty-267261964.html

Оппозиционный депутат опасается нападения на него - реакция "Грузинской мечты"

Оппозиционный депутат опасается нападения на него - реакция "Грузинской мечты"

В правящей партии заявили, что у Георгия Вашадзе галлюцинации 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T17:37+0400

2022-06-08T17:37+0400

2022-06-08T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе обвинил правящую "Грузинскую мечту" в планировании физической расправы над ним из-за его критических высказываний.По словам депутата, согласно достоверной информации, против него планируется провокация.Усомниться в правдивости этой информации не позволяет факт недавнего нападения на лидеров "Республиканской партии" - депутата Хатуну Самнидзе и Давида Бердзенишвили, в центре Тбилиси, а также реакция правящей партии на это, сказал Вашадзе.Инцидент произошел спустя несколько недель после того, как брат Давида Бердзенишвили Леван Бердзенишвили назвал грузинского царя Ираклия II предателем. Полиция задержала одного человека, которому прокуратура предъявила обвинение в преследовании из-за политических взглядов.При этом он назвал Вашадзе трусом."Георгий Вашадзе часто храбро призывает нас к разным вещам, например к войне, поучает нас, какой он крутой, какой он боец, но при этом от природы он такой трусливый, что если не проведет брифинг, то не решается зайти в зал заседаний к своим коллегам", - сказал Гудушаури.Поспешил успокоить Георгий Вашадзе и глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Задержанного за нападение на депутата в Тбилиси обвинили в политическом преследовании>>"Оснований для страха нет, я называю это галлюцинацией... Я сказал галлюцинация, потому что она не имеет под собой никаких оснований. Не бойтесь, успокойтесь", — сказал Мдинарадзе.В свою очередь председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, комментируя инцидент на Руставели, заявил, что никто не бил Самнидзе и Бердзенишвили. При этом он добавил: "Если кто-то попытается атаковать национальную идентичность, за этим, конечно, последует наш ответ".Кобахидзе обвинил братьев Давида и Левана Бердзенишвили в том, что они ненавидят Грузию. По его словам, братья Бердзенишвили хорошо знают, что "для того, чтобы пошатнуть национальную идентичность, нужно затронуть самое святое... Это, в первую очередь, великие предки и вера".

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грузия, политика, новости, георгий вашадзе, хатуна самнидзе, мамука мдинарадзе, тбилиси, грузинская мечта, республиканская партия