https://sputnik-georgia.ru/20220608/vysokaya-inflyatsiya-v-gruzii-svyazana-s-ee-importozavisimostyu---ekspert-267263350.html

Высокая инфляция в Грузии связана с ее импортозависимостью - эксперт

Высокая инфляция в Грузии связана с ее импортозависимостью - эксперт

Достаточно серьезным эксперт считает воздействие турецкой инфляции на рост цен в Грузии 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T19:19+0400

2022-06-08T19:19+0400

2022-06-08T19:19+0400

инфляция

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Рост цен в Грузии связан с инфляцией в странах – основных торговых партнерах, заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе. Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (20%), гостиницы и рестораны (12,6%) и здравоохранение (2%). В мае за год цены на продовольствие выросли на 22%.Так, достаточно серьезным эксперт считает воздействие турецкой инфляции на рост цен в Грузии."В соседней Турции инфляция превысила 70%. Это не может не сказаться на состоянии нашего внутреннего рынка. Турция является нашим основным торговым партнером с 2006 года. Процессы, происходящие в этой стране, более или менее отражаются в нашей реальности в виде волнообразного эффекта", - сказал эксперт.По словам Арчвадзе, Грузия глубоко интегрирована в мировую экономику. У страны налажены торговые связи с более чем 140 государствами. Но, помимо существенных преимуществ, у всего этого есть и негативная сторона."Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году >>>По его информации, только за последний год цена на нефть, традиционным импортером которой является Грузия, выросла примерно на 67% на мировом рынке. Цена зерна, если брать рыночную цену Чикаго, примерно на 60,5%. А Грузия является традиционным импортером этой продукции, поэтому когда растут цены на мировом рынке, Грузии приходится платить за них дороже."Можно однозначно сказать, что основным определяющим фактором инфляции в нашей стране является внешняяэкзогенная нагрузка", - отметил эксперт.По его словам, нефти, добытой в Грузии, хватит стране лишь на несколько дней в связи с растущим спросом. То же самое с пшеницей. Произведенного в Грузии зерна хватит стране чуть больше чем на полтора месяца."Принято решение увеличить уровень самообеспеченности в ближайшие годы сначала на 40%, затем на 50%. Это означает, что произведенной пшеницы может хватить максимум на пять месяцев и потом на полгода. Вторую половину года мы снова будем зависеть от импорта", - добавил Арчвадзе.Эксперт утверждает, что рост цен на мировом рынке был вызван сначала пандемией коронавируса, а затем событиями на Украине.Эксперт считает, что Грузия не в состоянии обеспечить себя продукцией собственного производства на 100%, но, тем не менее, внутренние ресурсы должны быть использованы для максимального импортозамещения. Для этого надо максимально увеличить производство отдельных видов продукции.Тем временем, власти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Однако, по его словам, при текущих событиях в мире прогнозировать очень трудно.По информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах.

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инфляция, экономика, грузия, новости, национальный банк, экономика грузии