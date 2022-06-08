https://sputnik-georgia.ru/20220608/pandemiynyy-sindrom-v-turizme-ili-chego-zhdat-gruzii-v-2022-godu-267234470.html

"Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году

"Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году

Зарубежных гостей в Грузии уже много, но на сфере туризма, как говорят эксперты, это пока не отразилось 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T11:42+0400

2022-06-08T11:42+0400

2022-06-08T11:42+0400

туризм

экономика

аналитика

торнике рижвадзе

беларусь

армения

азербайджан

россия

коронавирус covid-19

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0a/252270793_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_57d36092b6a50caf54e4dd60bda24355.jpg

Удастся ли возродить туризм в Грузии? Это вопрос, который интересует всех представителей этой сферы и смежных отраслей, особенно с наступлением лета. Прогресс явно налицо. Приезжих можно встретить чуть ли не на каждом углу, но до допандемийных показателей еще далеко.Туризм оказался практически единственной сферой в Грузии, где еще не удалось восстановить уровень, который был до пандемии коронавируса. И это не удивительно – ковид-ограничения, в первую очередь, ударили по этой отрасли во всем мире.Отвечая на поставленный вопрос можно с уверенностью сказать одно – туристический поток может вырасти из России. И у этого есть простое объяснение: в мае Россия разрешила своим гражданам беспрепятственно въезжать в Грузию через КПП "Верхний Ларс". В условиях отсутствия прямого авиасообщения это имеет существенное значение.Во-первых, не нужно делать пересадки в Беларуси, Армении, Азербайджане или Турции, тем более промежуток между рейсами в некоторых случаях может быть по полдня. Ну и билеты на такие рейсы не слабо бьют по карману.Кроме того, Грузия – прекрасная альтернатива многим западным курортам, которые ввиду известных причин теперь малодоступны для россиян. Россияне уже давно облюбовали Грузию – тут все понятно, никаких виз и цены более-менее доступные как на жилье и питание, так и на развлечения.После открытия сухопутной границы россияне активизировались, но лавинообразного спроса все еще нет, рассказал руководитель проекта по приему туристов в Грузии Georgia Тravel Салават Сатаев Sputnik Грузия.Тем не менее брони есть до конца июня, и глубина продаж билетов увеличивается. Самые загруженные пассажирские автобусные направления в Грузию – из Москвы, Самары, Саратова, Волгограда, Ростова-на-Дону.Касательно расселения, Сатаев полагает, что летом больше всего будут востребованы трех- и четырехзвездочные гостиницы. Молодежь же традиционно сделает выбор в пользу в гестхаусов.Грузия впервые попала в ТОП-50 рейтинга Всемирного экономического форума по туризму>>Не рискует прогнозировать нынешний летний туристический сезон Майя Хасая, которая работает гидом уже семь лет. Воодушевленная туристическим бумом в 2019 году, Мая взяла кредит, чтобы разнообразить туристические услуги к 2020 году, но пандемия разрушила все планы.В этом году поток россиян в Грузию действительно увеличился, но, как говорит Хасая, на сфере туризма это не отразилось. Россияне приезжают в Грузию на длительный срок – арендуют квартиры, а то и покупают, соответственно, гостиницы им не нужны. Сами организовывают для себя экскурсии, особенно, если приезжают на своей машине, и вполне логично, что никакие гиды им не нужны.Она выразила надежду, что ситуация изменится."Мы намного улучшили услуги. Сделали туристические туры максимально комфортными и интересными, добавили новые маршруты. Надеюсь, что не зря вложила столько сил в эту отрасль", – сказала Хасая.Туристы – не туристы, а бюджет пополняетсяНа полное восстановление отрасли в этом году рассчитывать не стоит, считает эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%, а включая смежные направления, которые обеспечивают жизнедеятельность туристического сектора, и того больше – около 15%.В настоящее время доходы от туризма составляют около 70% от уровня 2019 года. За первые четыре месяца 2022 года страна заработала на туризме 582,3 миллиона долларов.Арчвадзе, так же как и работники сферы туризма, акцентировал внимание на том, что в последние два-три месяца многие россияне приезжают в Грузию на длительный срок. Учитывая то, что среднестатистический период пребывания туристов в стране 7-8 суток, россиян таковыми не назовешь.Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России>>Но как бы там ни было, страна получает доход – растет спрос на жилье, местную продукцию, бытовые услуги и т. д. Все это стимулирует местное производство и влияет на экономический рост Грузии.С приездом россиян эксперт связывает и рост денежных переводов в Грузию. В апреле 2022 года в страну из России было перечислено до 133 миллионов долларов, в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года."Это переводы не наших трудовых мигрантов, их доля мизерная, а граждан России, которые ведут бизнес в Грузии… Это результат интенсификации т. н. делового туризма. Деловой туризм во времени и по объему опередил рекреационный туризм. Насколько удастся выровнять их уровни и объемы, покажет время", – сказал Арчвадзе.Без оптимизма никудаВ течение двух лет количество гостиниц, гестхаусов и апартаментов для туристов в Аджарии, которая особенно популярна летом, увеличится в полтора раза. Об этом в преддверии открытия летнего туристического сезона заявил председатель этой автономной республики Торнике Рижвадзе. Пляжный сезон открывается на морских курортах Аджарии в середине июня и, как правило, длится до начала октября.Те, кто на себе испытал два года "прелестей" пандемии, смотрят в будущее со скептицизмом. Взять, к примеру, Сулико Болквадзе, у которого гостиница семейного типа на 20 номеров в черноморском курортном городке Кобулети. До 2020 года бизнес процветал, при том в основном за счет туристов из России. Примерно 70% постояльцев были россиянами, 20% приходилось на граждан Беларуси, а остальные 10% были из Украины, Азербайджана и Армении.Ситуация кардинально изменилась в 2020 году. Весной, когда начали вводить ограничения, первым делом закрылись гостиницы. В 2021 году туризм начал постепенно оживать. "Приезжали лишь местные отдыхающие, но смехотворное количество и совершенно неплатежеспособные", – рассказал Болквадзе.Делать прогнозов на этот летний сезон Болквадзе не решается. Бронирований у него пока нет, но старые постояльцы звонят и обещают приехать. Многих смущают выросшие цены как на проживание, так и на питание.Так, в прошлом году Болквадзе сдавал комнаты почти задаром – 10-15 лари (около 3-5 долларов). В этом году стоимость самой скромной комнаты начинается от 20 лари на человека, а с трехразовым питанием – 90-150 лари.По словам Болквадзе, если сезон провалится и в этом году, то представители индустрии окажутся в очень тяжелом положении. К старым кредитам прибавятся новые, и бизнес придется сворачивать.Тем временем цифры говорят об обратном. По данным официальной статистики, за первые пять месяцев 2022 года Грузию посетили 1,2 миллиона международных путешественников, что более чем в три с половиной раза больше данных прошлого года. А если сравнивать с 2019 годом, то показатель восстановлен на 39,5%.Если эта тенденция роста продолжится, представителям туристической индустрии, которые затаив дыхание ждут возрождения туризма в полной мере, можно будет выдохнуть.

беларусь

армения

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_205:0:925:720_100x100_80_0_0_6b1d8e3931dfa088ef22e96dba5cdf13.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_205:0:925:720_100x100_80_0_0_6b1d8e3931dfa088ef22e96dba5cdf13.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_205:0:925:720_100x100_80_0_0_6b1d8e3931dfa088ef22e96dba5cdf13.jpg

туризм, экономика, аналитика, торнике рижвадзе, беларусь, армения, азербайджан, россия, коронавирус covid-19, грузия