https://sputnik-georgia.ru/20220608/za-shest-let-v-gruzii-rasprostranenie-gepatita-s-sokratilos-na-67-267241643.html

За шесть лет в Грузии распространение гепатита С сократилось на 67%

За шесть лет в Грузии распространение гепатита С сократилось на 67%

С 2015 года по сей день в Грузии скрининг на гепатит С сделали более 2,3 миллиона взрослых граждан страны 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T07:01+0400

2022-06-08T07:01+0400

2022-06-08T08:05+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. В Грузии в течение последних шести лет распространение гепатита С сократилось на 67%, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны."Ежегодный отчет программы элиминации гепатита С в Грузии 2020-2021" – документ с таким названием опубликован на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). В отчете рассказывается о тех успехах, которых Грузия добилась в плане искоренения гепатита С.С 2015 года по сей день в Грузии скрининг на гепатит С сделали более 2,3 миллиона взрослых граждан страны. Из них у 96 тысячи подтвердилась хроническая инфекция, а 78 тысяч прошли лечение. Показатель излечения достиг 98%.В Грузии на гепатит С обследовано 70% взрослого населения >>В 2021 году в Грузии специалисты провели специальное исследование, именно оно показало, что среди взрослого населения распространение активных случаев составляет 1,8%, а среди детей случаи не зафиксированы.Исследование показало впечатляющий результат и в плане гепатита В. Среди детей распространение гепатита В значительно ниже по сравнению с взрослым населением страны. Причиной этого специалисты называют успешную вакцинацию детей против гепатита В.Вакцину от гепатита С в Грузии детям делают три раза – при рождении, в два месяца и в четыре месяца.Как Грузия победила гепатит C? Факты о борьбе с ласковым убийцей >>Исходя из путей передачи вируса гепатита С, к группе высокого риска относятся потребители наркотиков инъекционным путем, те лица, которые часто делают переливание крови, а также другие медицинские манипуляции, лица, которые имеют частые и не защищенные половые контакты.Сегодня Грузия – единственная страна, где лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения полностью бесплатно. Аналога грузинской программы элиминации гепатита С еще не было нигде в мире.Программа бесплатного лечения гепатита C стартовала в Грузии в 2016 году. В рамках этой программы оформлено десятилетнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая и обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами. Участникам программы предоставляют препарат "Совальди"."Не надо пугать народ" - главный эпидемиолог Грузии о новом гепатите среди детей >>В 2015 году было проведено исследование, которое показало, что почти 8% жителей Грузии были носителями гепатита С, поэтому страна оказалась перед большим вызовом.

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грузия, новости, общество, гепатит c, здравоохранение в грузии