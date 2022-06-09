https://sputnik-georgia.ru/20220609/drony-kamikadze-planiruyut-proizvodit-v-gruzii-267310254.html

Дроны-камикадзе планируют производить в Грузии

Дроны-камикадзе планируют производить в Грузии

Совместное предприятие будет создано на базе военного научно-технического центра "Дельта", заявил министр 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В Грузии откроется грузино-польское предприятие по производству дронов –камикадзе и дронов-разведчиков, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в парламенте.По его словам, совместное предприятие будет создано на базе военного научно-технического центра "Дельта".Кроме того, по данным главы Минобороны Грузии, на базе "Тбилавиамшени" активно проводится ремонт и модернизация летательных аппаратов.В Грузии будут выпускать беспилотники >>"Был осуществлен ремонт шести самолетов "СУ-25", а также трех вертолетов "МИ-24", три "Ирокеща" и самолет АН-2. Этот процесс продолжается и планируется модернизация другой авиации", - сказал Бурчуладзе.В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении Министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.

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грузия, новости, экономика, оборона, минобороны грузии, центр "дельта"