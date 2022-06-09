https://sputnik-georgia.ru/20220609/kto-poluchit-status-roditelya-odinochki-v-gruzii-s-1-iyulya---prinyaty-popravki-v-kodeks-267305750.html
Кто получит статус родителя-одиночки в Грузии с 1 июля - приняты поправки в кодекс
Кто получит статус родителя-одиночки в Грузии с 1 июля - приняты поправки в кодекс
В Грузии родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T19:26+0400
2022-06-09T19:26+0400
2022-06-09T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Парламент Грузии 84 голосами утвердил в третьем, окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс Грузии, которые предполагают расширение понятия родитель-одиночка.Согласно действующей версии законодательства, родителем-одиночкой является лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка, а также лицо, имеющее усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет и не состоявшее в зарегистрированном браке на момент усыновления ребенка.По новой формулировке, по-прежнему родителем-одиночкой будет считаться лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка.Также такой статус могут получить лица, усыновившие ребенка, если в акте о рождении ребенка нет указания второго родителя, если второй родитель ребенка погиб или считается погибшим или пропавшим без вести или второго родителя лишили родительских прав.Вниманию родителей: в Грузии меняется возраст приема детей в школу >>Решение Конституционного суда было обусловлено тем фактором, что фактические родители-одиночки, которые растят ребенка одни, лишены благ государства, которыми пользуются те, кто имеет подобный статус, что не соответствует Конституции Грузии, которая предполагает равные права для всех граждан.В частности, родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь, тогда как фактические родители-одиночки не могут ее получить.
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грузия, новости, общество, дети и родители
Кто получит статус родителя-одиночки в Грузии с 1 июля - приняты поправки в кодекс
19:26 09.06.2022 (обновлено: 19:58 09.06.2022)
В Грузии родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Парламент Грузии 84 голосами утвердил в третьем, окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс Грузии, которые предполагают расширение понятия родитель-одиночка.
Согласно действующей версии законодательства, родителем-одиночкой является лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка, а также лицо, имеющее усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет и не состоявшее в зарегистрированном браке на момент усыновления ребенка.
По решению Конституционного суда, это понятие теряет силу с 1 июля 2022 года, тогда же вступят в силу новые поправки.
По новой формулировке, по-прежнему родителем-одиночкой будет считаться лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка.
Также такой статус могут получить лица, усыновившие ребенка, если в акте о рождении ребенка нет указания второго родителя, если второй родитель ребенка погиб или считается погибшим или пропавшим без вести или второго родителя лишили родительских прав.
Решение Конституционного суда было обусловлено тем фактором, что фактические родители-одиночки, которые растят ребенка одни, лишены благ государства, которыми пользуются те, кто имеет подобный статус, что не соответствует Конституции Грузии, которая предполагает равные права для всех граждан.
В частности, родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь, тогда как фактические родители-одиночки не могут ее получить.