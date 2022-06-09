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https://sputnik-georgia.ru/20220609/kto-poluchit-status-roditelya-odinochki-v-gruzii-s-1-iyulya---prinyaty-popravki-v-kodeks-267305750.html
Кто получит статус родителя-одиночки в Грузии с 1 июля - приняты поправки в кодекс
Кто получит статус родителя-одиночки в Грузии с 1 июля - приняты поправки в кодекс
В Грузии родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T19:26+0400
2022-06-09T19:58+0400
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дети и родители
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Парламент Грузии 84 голосами утвердил в третьем, окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс Грузии, которые предполагают расширение понятия родитель-одиночка.Согласно действующей версии законодательства, родителем-одиночкой является лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка, а также лицо, имеющее усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет и не состоявшее в зарегистрированном браке на момент усыновления ребенка.По новой формулировке, по-прежнему родителем-одиночкой будет считаться лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка.Также такой статус могут получить лица, усыновившие ребенка, если в акте о рождении ребенка нет указания второго родителя, если второй родитель ребенка погиб или считается погибшим или пропавшим без вести или второго родителя лишили родительских прав.Вниманию родителей: в Грузии меняется возраст приема детей в школу &gt;&gt;Решение Конституционного суда было обусловлено тем фактором, что фактические родители-одиночки, которые растят ребенка одни, лишены благ государства, которыми пользуются те, кто имеет подобный статус, что не соответствует Конституции Грузии, которая предполагает равные права для всех граждан.В частности, родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь, тогда как фактические родители-одиночки не могут ее получить.
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Кто получит статус родителя-одиночки в Грузии с 1 июля - приняты поправки в кодекс

19:26 09.06.2022 (обновлено: 19:58 09.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В Грузии родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Парламент Грузии 84 голосами утвердил в третьем, окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс Грузии, которые предполагают расширение понятия родитель-одиночка.
Согласно действующей версии законодательства, родителем-одиночкой является лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка, а также лицо, имеющее усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет и не состоявшее в зарегистрированном браке на момент усыновления ребенка.

По решению Конституционного суда, это понятие теряет силу с 1 июля 2022 года, тогда же вступят в силу новые поправки.

По новой формулировке, по-прежнему родителем-одиночкой будет считаться лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка.
Также такой статус могут получить лица, усыновившие ребенка, если в акте о рождении ребенка нет указания второго родителя, если второй родитель ребенка погиб или считается погибшим или пропавшим без вести или второго родителя лишили родительских прав.
Вниманию родителей: в Грузии меняется возраст приема детей в школу >>
Решение Конституционного суда было обусловлено тем фактором, что фактические родители-одиночки, которые растят ребенка одни, лишены благ государства, которыми пользуются те, кто имеет подобный статус, что не соответствует Конституции Грузии, которая предполагает равные права для всех граждан.
В частности, родители-одиночки со статусом получают от государства ежемесячную денежную помощь, тогда как фактические родители-одиночки не могут ее получить.
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