https://sputnik-georgia.ru/20220609/na-sokhranenie-lesov-na-yuge-gruzii-vydelili-bolee-polumilliona-evro-267293054.html

На сохранение лесов на юге Грузии выделили более полумиллиона евро

На сохранение лесов на юге Грузии выделили более полумиллиона евро

Цель проекта – создать предпосылку для устойчивого использования леса в Адигенском районе 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T15:31+0400

2022-06-09T15:31+0400

2022-06-09T15:31+0400

новости

грузия

словения

национальное лесное агентство

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/19/249800521_0:112:3243:1936_1920x0_80_0_0_6e1ee56825b750ce3b3752581abfc2f7.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Всемирный фонд дикой природы (WWF) взялся за спасение и сохранение лесов в Адигенском районе (регион Самцхе-Джавахети), на что будет потрачено более полумиллиона евро, сообщает пресс-служба ведомства.Всемирный фонд дикой природы осуществляет этот проект при финансовой поддержке правительства Словении, а также с помощью словенской компании Zavita. Сумму в более полумиллиона выделил Центр международного сотрудничества и развития Словении. Проект завершится в конце 2022 года.В данное время в Грузии находится представитель Центра международного сотрудничества и развития Словении Моица Копсе. Представители Национального лесного агентства Грузии уже ознакомили Копсе с осуществленными работами.В 2021 году в рамках проекта Национальное лесное агентство закупило оснащение инвентаризации леса, а также переподготовило десятки молодых специалистов-лесников, которые были заняты на работах инвентаризации.Незаконная вырубка леса в Грузии – в каком регионе выявлено больше всего случаев >>>Национальным лесным агентством также было закуплено полевое оснащение – грузовой лесной автомобиль, автомашины пикап, экскаватор и другое.Главная цель проекта – создать предпосылку для устойчивого использования леса в Адигенском районе. Это поможет улучшению социально-экономического положения местного населения, отмечают в Национальном лесном агентстве Грузии.

словения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, словения, национальное лесное агентство, общество