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На сохранение лесов на юге Грузии выделили более полумиллиона евро
На сохранение лесов на юге Грузии выделили более полумиллиона евро
Цель проекта – создать предпосылку для устойчивого использования леса в Адигенском районе 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T15:31+0400
2022-06-09T15:31+0400
2022-06-09T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Всемирный фонд дикой природы (WWF) взялся за спасение и сохранение лесов в Адигенском районе (регион Самцхе-Джавахети), на что будет потрачено более полумиллиона евро, сообщает пресс-служба ведомства.Всемирный фонд дикой природы осуществляет этот проект при финансовой поддержке правительства Словении, а также с помощью словенской компании Zavita. Сумму в более полумиллиона выделил Центр международного сотрудничества и развития Словении. Проект завершится в конце 2022 года.В данное время в Грузии находится представитель Центра международного сотрудничества и развития Словении Моица Копсе. Представители Национального лесного агентства Грузии уже ознакомили Копсе с осуществленными работами.В 2021 году в рамках проекта Национальное лесное агентство закупило оснащение инвентаризации леса, а также переподготовило десятки молодых специалистов-лесников, которые были заняты на работах инвентаризации.Незаконная вырубка леса в Грузии – в каком регионе выявлено больше всего случаев >>>Национальным лесным агентством также было закуплено полевое оснащение – грузовой лесной автомобиль, автомашины пикап, экскаватор и другое.Главная цель проекта – создать предпосылку для устойчивого использования леса в Адигенском районе. Это поможет улучшению социально-экономического положения местного населения, отмечают в Национальном лесном агентстве Грузии.
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новости, грузия, словения, национальное лесное агентство, общество
На сохранение лесов на юге Грузии выделили более полумиллиона евро
Цель проекта – создать предпосылку для устойчивого использования леса в Адигенском районе
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Всемирный фонд дикой природы (WWF) взялся за спасение и сохранение лесов в Адигенском районе (регион Самцхе-Джавахети), на что будет потрачено более полумиллиона евро, сообщает пресс-служба ведомства.
На проект "Устойчивое управление леса в Адигенском муниципалитете" выделено 563 540 евро. В рамках данного проекта осуществлена инвентаризация леса на 30 тысяч гектаров земли. Полевые работы в лесном районе Адигени завершены, после чего будут подготовлены планы многоцелевого использования управления леса.
Всемирный фонд дикой природы осуществляет этот проект при финансовой поддержке правительства Словении, а также с помощью словенской компании Zavita. Сумму в более полумиллиона выделил Центр международного сотрудничества и развития Словении. Проект завершится в конце 2022 года.
В данное время в Грузии находится представитель Центра международного сотрудничества и развития Словении Моица Копсе. Представители Национального лесного агентства Грузии уже ознакомили Копсе с осуществленными работами.
В 2021 году в рамках проекта Национальное лесное агентство закупило оснащение инвентаризации леса, а также переподготовило десятки молодых специалистов-лесников, которые были заняты на работах инвентаризации.
Национальным лесным агентством также было закуплено полевое оснащение – грузовой лесной автомобиль, автомашины пикап, экскаватор и другое.
Главная цель проекта – создать предпосылку для устойчивого использования леса в Адигенском районе. Это поможет улучшению социально-экономического положения местного населения, отмечают в Национальном лесном агентстве Грузии.