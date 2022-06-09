https://sputnik-georgia.ru/20220609/oppozitsiya-khochet-vernut-mesta-v-parlamente-gruzii-267310572.html

Оппозиция хочет вернуть места в парламенте Грузии

Оппозиция хочет вернуть места в парламенте Грузии

Правящая партия считает, что оппозиция совершила ошибку и ее не исправить 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T20:43+0400

2022-06-09T20:43+0400

2022-06-09T20:43+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта

единое нацдвижение

парламент грузии

цик грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1a/249812206_0:35:1744:1016_1920x0_80_0_0_98f3fb98f413c6321fc079543c365d6e.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" хочет восстановить аннулированные пропорциональные списки и просит начать консультации по этому вопросу.С указанной инициативой выступил депутат от "Нацвижения" Леван Бежашвили на заседании парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам, где рассматривался вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий одного из лидеров партии Заала Удумашвили.После ухода Удумашвили занять его место в парламенте никто не сможет, так как еще в декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия аннулировала пропорциональный список "Нацдвижения" по его же просьбе.В ответ на инициативу Бежашвили председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что "Национальное движение" в свое время допустило ошибку."Они аннулировали списки, они допустили неисправную ошибку и сейчас говорят, что будет демократичным, если мы исправим эту ошибку, глупость, которую они допустили. Скажу прямо - нас вообще не волнует исправление их глупостей", - заявил Мдинарадзе.Удумашвили лишился мандата – у "Нацдвижения" стало меньше депутатов >>После ухода Удумашвили "Нацдвижение" представлено в парламенте страны 29 депутатами. На сегодняшний день в законодательном органе 144 депутата, из них 84 – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, грузинская мечта, единое нацдвижение, парламент грузии, цик грузии