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Оппозиция хочет вернуть места в парламенте Грузии
Оппозиция хочет вернуть места в парламенте Грузии
Правящая партия считает, что оппозиция совершила ошибку и ее не исправить 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T20:43+0400
2022-06-09T20:43+0400
2022-06-09T20:43+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" хочет восстановить аннулированные пропорциональные списки и просит начать консультации по этому вопросу.С указанной инициативой выступил депутат от "Нацвижения" Леван Бежашвили на заседании парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам, где рассматривался вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий одного из лидеров партии Заала Удумашвили.После ухода Удумашвили занять его место в парламенте никто не сможет, так как еще в декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия аннулировала пропорциональный список "Нацдвижения" по его же просьбе.В ответ на инициативу Бежашвили председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что "Национальное движение" в свое время допустило ошибку."Они аннулировали списки, они допустили неисправную ошибку и сейчас говорят, что будет демократичным, если мы исправим эту ошибку, глупость, которую они допустили. Скажу прямо - нас вообще не волнует исправление их глупостей", - заявил Мдинарадзе.Удумашвили лишился мандата – у "Нацдвижения" стало меньше депутатов >>После ухода Удумашвили "Нацдвижение" представлено в парламенте страны 29 депутатами. На сегодняшний день в законодательном органе 144 депутата, из них 84 – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, единое нацдвижение, парламент грузии, цик грузии
Оппозиция хочет вернуть места в парламенте Грузии
Правящая партия считает, что оппозиция совершила ошибку и ее не исправить
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" хочет восстановить аннулированные пропорциональные списки и просит начать консультации по этому вопросу.
С указанной инициативой выступил депутат от "Нацвижения" Леван Бежашвили на заседании парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам, где рассматривался вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий одного из лидеров партии Заала Удумашвили.
После ухода Удумашвили занять его место в парламенте никто не сможет, так как еще в декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия аннулировала пропорциональный список "Нацдвижения" по его же просьбе.
"Понимаю, что с учетом положения, тогдашнее политическое решение оппозиции было иным. Сейчас практически можно сказать, что мы выходим с инициативой и просим определить вопрос замены… Принцип пропорционального представительства, который является главным принципом формирования законодательного органа, должен быть соблюден", - заявил Бежашвили.
В ответ на инициативу Бежашвили председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что "Национальное движение" в свое время допустило ошибку.
"Они аннулировали списки, они допустили неисправную ошибку и сейчас говорят, что будет демократичным, если мы исправим эту ошибку, глупость, которую они допустили. Скажу прямо - нас вообще не волнует исправление их глупостей", - заявил Мдинарадзе.
После ухода Удумашвили "Нацдвижение" представлено в парламенте страны 29 депутатами. На сегодняшний день в законодательном органе 144 депутата, из них 84 – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".