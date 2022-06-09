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Почему Грузия не поставляет оружие Украине - объяснение главы Минобороны
Почему Грузия не поставляет оружие Украине - объяснение главы Минобороны
Своими действиями Грузия страхует себя от конфликта и защищает интересы своих граждан 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T22:49+0400
2022-06-09T22:49+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузия не передала вооружение Украине, так как не хочет нового конфликта на своей территории, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в парламенте.Власти Грузии отказались вводить санкции против России, однако оказывают Украине политическую и гуманитарную поддержку.К помощи Украине добровольцами и оружием власти призывает оппозиция. Власти в ответ систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Украина хочет открытия второго фронта в Грузии – президент >>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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media@sputniknews.com
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новости, грузия, политика, минобороны грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022
Почему Грузия не поставляет оружие Украине - объяснение главы Минобороны
22:49 09.06.2022 (обновлено: 23:06 09.06.2022)
Своими действиями Грузия страхует себя от конфликта и защищает интересы своих граждан
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузия не передала вооружение Украине, так как не хочет нового конфликта на своей территории, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в парламенте.
Власти Грузии отказались вводить санкции против России, однако оказывают Украине политическую и гуманитарную поддержку.
"То, что мы не передаем Украине вооружение, — считаем, что защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта", — заявил Бурчуладзе.
К помощи Украине добровольцами и оружием власти призывает оппозиция. Власти в ответ систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.