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Путин назвал главный удар от западных санкций по России
Путин назвал главный удар от западных санкций по России
Благодаря этим ограничениям, мы должны заниматься своими инженерными школами и в том числе по направлению микроэлектроники, сказал Путин 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T19:52+0400
2022-06-09T19:52+0400
2022-06-09T20:36+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Одним из главных ударов по России стали санкционные ограничения в импорте микроэлектроники, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.По словам, президента РФ, Россия остановилась лишь на продаже нефти и газа, а технологии решила "благополучно закупать задешево", тем самым сама профинансировала работу западных разработчиков."Поэтому благодаря этим ограничениям мы вынуждены, должны, слава богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению", - добавил президент России.В Германии признали провал санкций Запада против РФ >>Он пообещал лично поговорить по этому поводу с председателем правительства РФ.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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в мире, россия, новости, антироссийские санкции, владимир путин
Путин назвал главный удар от западных санкций по России
19:52 09.06.2022 (обновлено: 20:36 09.06.2022)
Благодаря этим ограничениям, мы должны заниматься своими инженерными школами и в том числе по направлению микроэлектроники, сказал Путин
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Одним из главных ударов по России стали санкционные ограничения в импорте микроэлектроники, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
По словам, президента РФ, Россия остановилась лишь на продаже нефти и газа, а технологии решила "благополучно закупать задешево", тем самым сама профинансировала работу западных разработчиков.
"Поэтому благодаря этим ограничениям мы вынуждены, должны, слава богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению", - добавил президент России.
Он пообещал лично поговорить по этому поводу с председателем правительства РФ.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.