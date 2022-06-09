https://sputnik-georgia.ru/20220609/putin-nazval-glavnyy-udar-ot-zapadnykh-sanktsiy-po-rossii-267309746.html

Путин назвал главный удар от западных санкций по России

Путин назвал главный удар от западных санкций по России

Благодаря этим ограничениям, мы должны заниматься своими инженерными школами и в том числе по направлению микроэлектроники, сказал Путин 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T19:52+0400

2022-06-09T19:52+0400

2022-06-09T20:36+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Одним из главных ударов по России стали санкционные ограничения в импорте микроэлектроники, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.По словам, президента РФ, Россия остановилась лишь на продаже нефти и газа, а технологии решила "благополучно закупать задешево", тем самым сама профинансировала работу западных разработчиков."Поэтому благодаря этим ограничениям мы вынуждены, должны, слава богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению", - добавил президент России.В Германии признали провал санкций Запада против РФ >>Он пообещал лично поговорить по этому поводу с председателем правительства РФ.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, россия, новости, антироссийские санкции, владимир путин