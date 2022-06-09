https://sputnik-georgia.ru/20220609/registratsiya-ludomanov-v-gruzii-prodolzhaetsya-v-baze-bolee-tysyachi-chelovek-267311399.html
Регистрация лудоманов в Грузии продолжается: в базе более тысячи человек
Регистрация лудоманов в Грузии продолжается: в базе более тысячи человек
Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T21:31+0400
2022-06-09T21:31+0400
2022-06-09T21:31+0400
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казино
игорный бизнес в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. С 1 марта 2022 года в список лиц, которым запрещено играть в азартные игры в Грузии, попали более 1,2 тысячи человек, говорится в сообщении Службы доходов.В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым будет запрещено играть в онлайн-казино.Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм. Новый закон автоматически запрещает играть в азартные игры лицам до 25 лет, также социально незащищенным гражданам, политикам и госслужащим.Работает ли запрет для лудоманов в Грузии: результаты нового исследования >>Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.
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Sputnik Грузия
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грузия, общество, новости, казино, игорный бизнес в грузии
Регистрация лудоманов в Грузии продолжается: в базе более тысячи человек
Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. С 1 марта 2022 года в список лиц, которым запрещено играть в азартные игры в Грузии, попали более 1,2 тысячи человек, говорится в сообщении Службы доходов.
В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым будет запрещено играть в онлайн-казино.
"В базе Службы доходов в списке зависимых от игр лиц 1,2 тысячи физических лиц, из них по решению суда попали 14 человек, а по личному обращению – 1 105", - говорится в сообщении.
Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм. Новый закон автоматически запрещает играть в азартные игры лицам до 25 лет, также социально незащищенным гражданам, политикам и госслужащим.
Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.