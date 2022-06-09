https://sputnik-georgia.ru/20220609/registratsiya-ludomanov-v-gruzii-prodolzhaetsya-v-baze-bolee-tysyachi-chelovek-267311399.html

Регистрация лудоманов в Грузии продолжается: в базе более тысячи человек

Регистрация лудоманов в Грузии продолжается: в базе более тысячи человек

Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T21:31+0400

2022-06-09T21:31+0400

2022-06-09T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. С 1 марта 2022 года в список лиц, которым запрещено играть в азартные игры в Грузии, попали более 1,2 тысячи человек, говорится в сообщении Службы доходов.В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым будет запрещено играть в онлайн-казино.Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм. Новый закон автоматически запрещает играть в азартные игры лицам до 25 лет, также социально незащищенным гражданам, политикам и госслужащим.Работает ли запрет для лудоманов в Грузии: результаты нового исследования >>Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.

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грузия, общество, новости, казино, игорный бизнес в грузии