https://sputnik-georgia.ru/20220609/tamozhnya-gruzii-strogo-kontroliruet-gruzy--ekspert-267291191.html

Таможня Грузии строго контролирует грузы – эксперт

Таможня Грузии строго контролирует грузы – эксперт

Властям систематически приходится опровергать утверждения оппозиции о том, что через Грузию в Россию могут попадать санкционные товары 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T15:10+0400

2022-06-09T15:10+0400

2022-06-09T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В таможенной системе Грузии практически нет институционального изъяна, который позволил бы перевозить подсанкционные товары в Россию через грузинскую границу, заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия.Ранее министр финансов Лаша Хуцишвили заявил, что грузинская таможня приостановила более 90 операций из-за подозрений на нарушение санкций и проинформировала об этом страны-партнеры.По его словам, в Грузии таможенный контроль осуществляется так же, как и в передовых странах. При этом ни одна страна, в том числе с более сильной экономикой, не застрахована от возможных правонарушений."Грузинское правительство с самого начала, и не только по этому поводу, очень жестко относится ко всяким правонарушениям, и на институциональном уровне такое правонарушение исключено. Отдельные случаи могут быть, но на них всегда есть соответствующее реагирование", – отметил Арчвадзе.То, что в условиях, когда таможня имеет дело с десятками тысяч операций, не исключены ошибки, заявил министр финансов.Ситуация на Ларсе: Грузия усилила контроль на границе с Россией>>При этом он отметил, что таможня Грузии считается надежным партнером для таможенных органов каждой из стран-партнеров. У ведомства хорошая коммуникация с соответствующими организациями США и странами Евросоюза, и нет никаких сомнений относительно соблюдения Грузией международных санкций.Властям систематически приходится опровергать утверждения оппозиции о том, что через Грузию в Россию могут попадать товары, которые запрещены международными санкциями.Власти настаивают на том, что это невозможно. Таможенно-пропускной пункт на грузино-российской границе оснащен новейшими системами проверки, увеличено количество сотрудников и усилен контроль за санкционными товарами. Строгому таможенному контролю, помимо прочего, подлежат товары военного и двойного назначения.

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