https://sputnik-georgia.ru/20220527/situatsiya-na-larse-gruziya-usilila-kontrol-na-granitse-s-rossiey-266939974.html
Ситуация на Ларсе: Грузия усилила контроль на границе с Россией
Ситуация на Ларсе: Грузия усилила контроль на границе с Россией
Для усиления контроля грузов на российско-грузинской границе увеличено количество сотрудников, дополнительно установлены рентген-сканеры 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T17:24+0400
2022-05-27T17:24+0400
2022-05-27T17:42+0400
грузия
новости
политика
россия
ираклий гарибашвили
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/19/252127433_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_eac84a0c62eff1cddb5480573a8e9245.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Контроль санкционированных товаров на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" (граница с Россией) усилен, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. При этом Грузия соблюдает международные санкции.По словам главы грузинского правительства, специальная группа управления таможенными рисками создала новые профили по военной продукции, продукции двойного назначения и по всей продукции, которая попала в список санкций."Товар любого типа, как военного, так и двойного назначения, так же как и вся продукция, которая введена в список санкций со стороны стран-участников санкций, подлежит строгому таможенному контролю", - подчеркнул премьер.По его словам, особому контролю подлежит ввоз из стран Евросоюза, США, Великобритании и других стран-участников санкций товаров и их реэкспорт в Россию или другие страны, "чтобы максимально пресечь возможность обхода санкций" через территорию Грузии.Таможня Грузии перешла на особый режим работы >>Строго контролируются случаи вывоза импортированной в Грузию санкционированной продукции, чтобы не допустить попадания российской или другой санкционированной продукции в страны-участники санкций или наоборот, отметил Гарибашвили.Как отметил премьер, министерство финансов Грузии осуществляет таможенный контроль и таможенный надзор в соответствии с европейскими стандартами.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объясняет решение не вводить двусторонние санкции против России тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.Служба доходов: товары в Грузии проходят строгий таможенный контроль >>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/19/252127433_151:0:2284:1600_1920x0_80_0_0_2883a8fe877c2bcb6c004e0ff5c9b867.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, россия, ираклий гарибашвили, антироссийские санкции
Ситуация на Ларсе: Грузия усилила контроль на границе с Россией
17:24 27.05.2022 (обновлено: 17:42 27.05.2022)
Для усиления контроля грузов на российско-грузинской границе увеличено количество сотрудников, дополнительно установлены рентген-сканеры
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Контроль санкционированных товаров на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" (граница с Россией) усилен, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. При этом Грузия соблюдает международные санкции.
"Для усиления контроля грузов на российско-грузинской границе на ТПП "Казбеги" выросло количество сотрудников. Дополнительно были установлены рентген-сканеры, и на месте есть полный контроль", - заявил Гарибашвили, выступая в парламенте Грузии.
По словам главы грузинского правительства, специальная группа управления таможенными рисками создала новые профили по военной продукции, продукции двойного назначения и по всей продукции, которая попала в список санкций.
"Товар любого типа, как военного, так и двойного назначения, так же как и вся продукция, которая введена в список санкций со стороны стран-участников санкций, подлежит строгому таможенному контролю", - подчеркнул премьер.
По его словам, особому контролю подлежит ввоз из стран Евросоюза, США, Великобритании и других стран-участников санкций товаров и их реэкспорт в Россию или другие страны, "чтобы максимально пресечь возможность обхода санкций" через территорию Грузии.
Строго контролируются случаи вывоза импортированной в Грузию санкционированной продукции, чтобы не допустить попадания российской или другой санкционированной продукции в страны-участники санкций или наоборот, отметил Гарибашвили.
Как отметил премьер, министерство финансов Грузии осуществляет таможенный контроль и таможенный надзор в соответствии с европейскими стандартами.
"Ввоз и вывоз товаров осуществляется через 20 таможенно-пропускных пунктов, расположенных у границы Грузии. Товары подлежат контролю более тысячи офицеров-таможенников", - сказал Гарибашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объясняет решение не вводить двусторонние санкции против России тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.