https://sputnik-georgia.ru/20220527/situatsiya-na-larse-gruziya-usilila-kontrol-na-granitse-s-rossiey-266939974.html

Ситуация на Ларсе: Грузия усилила контроль на границе с Россией

Ситуация на Ларсе: Грузия усилила контроль на границе с Россией

Для усиления контроля грузов на российско-грузинской границе увеличено количество сотрудников, дополнительно установлены рентген-сканеры 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T17:24+0400

2022-05-27T17:24+0400

2022-05-27T17:42+0400

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антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Контроль санкционированных товаров на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" (граница с Россией) усилен, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. При этом Грузия соблюдает международные санкции.По словам главы грузинского правительства, специальная группа управления таможенными рисками создала новые профили по военной продукции, продукции двойного назначения и по всей продукции, которая попала в список санкций."Товар любого типа, как военного, так и двойного назначения, так же как и вся продукция, которая введена в список санкций со стороны стран-участников санкций, подлежит строгому таможенному контролю", - подчеркнул премьер.По его словам, особому контролю подлежит ввоз из стран Евросоюза, США, Великобритании и других стран-участников санкций товаров и их реэкспорт в Россию или другие страны, "чтобы максимально пресечь возможность обхода санкций" через территорию Грузии.Таможня Грузии перешла на особый режим работы >>Строго контролируются случаи вывоза импортированной в Грузию санкционированной продукции, чтобы не допустить попадания российской или другой санкционированной продукции в страны-участники санкций или наоборот, отметил Гарибашвили.Как отметил премьер, министерство финансов Грузии осуществляет таможенный контроль и таможенный надзор в соответствии с европейскими стандартами.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объясняет решение не вводить двусторонние санкции против России тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.Служба доходов: товары в Грузии проходят строгий таможенный контроль >>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, новости, политика, россия, ираклий гарибашвили, антироссийские санкции