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Билеты на матч Грузия-Болгария в Тбилиси раскупают со скоростью света
Билеты на матч Грузия-Болгария в Тбилиси раскупают со скоростью света
Сборная Грузии уверенно занимает первое место в группе С4 Лиги наций 2022-23 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T13:04+0400
2022-06-10T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Билеты на предстоящий матч Лиги наций 2022-23 между сборными Грузии и Болгарии, который пройдет на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, практически полностью раскуплены.Билеты раскупают и в кассе у стадиона, которая открылась в пятницу, и на сайте продажи билетов tkt.ge. Игра состоится 12 июня. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2.Сборная Грузии первые три матча в группе С4 выиграла с крупным счетом и уверенно занимает первое место с разницей мячей 12:2. Накануне грузины победили команду Северной Македонии со счетом 3:0.Шаг к чемпионату Европы – тренер сборной Грузии о победе над сборной Северной Македонии>>В последнее время грузинские футболисты балуют своих болельщиков. Они выиграли уже семь матчей подряд.
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спорт, грузия, новости
Билеты на матч Грузия-Болгария в Тбилиси раскупают со скоростью света
13:04 10.06.2022 (обновлено: 14:09 10.06.2022)
Сборная Грузии уверенно занимает первое место в группе С4 Лиги наций 2022-23
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Билеты на предстоящий матч Лиги наций 2022-23 между сборными Грузии и Болгарии, который пройдет на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, практически полностью раскуплены.
Билеты раскупают и в кассе у стадиона, которая открылась в пятницу, и на сайте продажи билетов tkt.ge.
Игра состоится 12 июня. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2.
Сборная Грузии первые три матча в группе С4 выиграла с крупным счетом и уверенно занимает первое место с разницей мячей 12:2. Накануне грузины победили команду Северной Македонии со счетом 3:0.
В последнее время грузинские футболисты балуют своих болельщиков. Они выиграли уже семь матчей подряд.