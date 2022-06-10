https://sputnik-georgia.ru/20220610/bilety-na-match-gruziya-bolgariya-v-tbilisi-raskupayut-so-skorostyu-sveta--267327134.html

Билеты на матч Грузия-Болгария в Тбилиси раскупают со скоростью света

Билеты на матч Грузия-Болгария в Тбилиси раскупают со скоростью света

Сборная Грузии уверенно занимает первое место в группе С4 Лиги наций 2022-23 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Билеты на предстоящий матч Лиги наций 2022-23 между сборными Грузии и Болгарии, который пройдет на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, практически полностью раскуплены.Билеты раскупают и в кассе у стадиона, которая открылась в пятницу, и на сайте продажи билетов tkt.ge. Игра состоится 12 июня. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2.Сборная Грузии первые три матча в группе С4 выиграла с крупным счетом и уверенно занимает первое место с разницей мячей 12:2. Накануне грузины победили команду Северной Македонии со счетом 3:0.Шаг к чемпионату Европы – тренер сборной Грузии о победе над сборной Северной Македонии>>В последнее время грузинские футболисты балуют своих болельщиков. Они выиграли уже семь матчей подряд.

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