https://sputnik-georgia.ru/20220610/chast-studentov-tgu-vorvalas-v-kabinet-rektora-i-trebuet-ego-otstavki-267337779.html

Группа студентов ТГУ ворвалась в кабинет ректора и требует его отставки

Группа студентов ТГУ ворвалась в кабинет ректора и требует его отставки

Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены дистанционно 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T17:24+0400

2022-06-10T17:24+0400

2022-06-10T18:20+0400

тбилисский университет

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Группа студентов Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили (ТГУ) ворвалась в кабинет ректора с требованием встречи с ним, а также его отставки, сообщает Первый канал.Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены дистанционно, так как у молодежи, по их словам, больше нет возможности арендовать житье в Тбилиси, которое в последнее время очень подорожало.Студенты намерены оставаться в кабинете ректора до тех пор, пока он не встретится с ними и не сделает заявление об отставке.Заявление, в свою очередь, сделали в администрации вуза. Университет призывает студентов обратиться к конструктивным формам протеста.В заявлении вуза отмечено, что университет учел социально-экономическое положение студентов, и те учащиеся, которые не могут приехать на сессии в столицу, начиная с 20 июня смогут сдать итоговые экзамены в дополнительных экзаменационных центрах в Кутаиси или Ахалцихе, где уже зарегистрировалось около 160 студентов.Тбилисский госуниверситет подготовил дополнительные экзаменационные центры >>>"Тбилисский государственный университет уважает принцип свободы выражения и всегда готов в рабочем формате к диалогу, однако неприемлемо любое действие насильственного характера. К сожалению, такие действия сегодня имели место, когда во время исполнения служебных обязанностей в адрес сотрудников службы безопасности был выявлен не один факт физического давления", - говорится в заявлении ТГУ.В заявлении также отмечают, что со студентами встречался ректор, представители администрации и факультетов. "Готовность к конструктивному диалогу будет и в будущем", - говорят в вузе.Напомним, Академсовет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний. При этом жителям высокогорных регионов и тем, кому сложно добраться и до региональных экзаменационных центров, предоставят возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.Бесплатно во время экзаменов в общежитиях будут жить и другие студенты, которые сегодня платят за проживание там.Сегодня на более 3,5 тысячи учебных курсах ТГУ учатся 24 тысячи студентов, в том числе иностранных.После начала пандемии коронавируса в 2020 году, Минобразования страны предоставило вузам свободу выбора касательно формы обучения – в онлайн-режиме, в гибридной или очной форме.

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