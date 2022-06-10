https://sputnik-georgia.ru/20220610/chislo-turistov-iz-rossii-v-gruziyu-prodolzhaet-rasti-267316600.html

Число туристов из России в Грузию продолжает расти

Число туристов из России в Грузию продолжает расти

Наибольшее число визитов в Грузию в январе-мае 2022 году осуществили граждане Турции – почти 200 тысяч 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T07:32+0400

2022-06-10T07:32+0400

2022-06-10T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В январе-мае 2022 года Грузию посетили 156,9 тысяч граждан России, что на 443,3% больше чем за первые пять месяцев 2021 года, и на 70,9% меньше чем в 2019, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма. По данным ведомства, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-мае 2022 года выросло на 257,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Грузия за пять месяцев с начала года приняла 1,2 миллиона международных визитеров и на 60,5% меньше чем до пандемии, в 2019 году."Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году >>Из общего числа визитов, 906,7 тысяч были туристическими, что на 213,8% больше, чем в январе-мае 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 54,8%.Лидеры по визитам в ГрузиюПо данным Национальной администрации туризма, наибольшее число визитов в Грузию в январе-мае 2022 году осуществили граждане Турции – почти 200 тысяч, что на 113,4% больше, чем в 2021 году, и на 45,6% меньше, чем в 2019 году.Также выросло число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В январе-мае они въезжали в Грузию 100,7 тысяч раз. Это больше на 175,8%, чем за тот же период 2021 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 55,9% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем – 43,2% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались почти 320,3 тысячи путешественников.

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грузия, экономика, туризм, новости, национальная администрация туризма грузии