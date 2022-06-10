https://sputnik-georgia.ru/20220610/gore-grabitel-banka-v-batumi-zaderzhan-267330854.html

Горе-грабитель банка в Батуми задержан

Горе-грабитель банка в Батуми задержан

В Грузии чаще всего подвергается попыткам ограбления именно "Банк Грузии" 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T14:46+0400

2022-06-10T14:46+0400

2022-06-10T14:57+0400

происшествия

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"банк грузии"

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в попытке ограбить филиал "Банка Грузии" в черноморском городе Батуми, сообщают грузинские телеканалы. Следствие, по данным МВД, ведется по двум статьям УК Грузии – "Hазбойное нападение" и "Yезаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия". По данным СМИ, вооруженный мужчина потребовал у сотрудников филиала деньги, припугнув их выстрелом из огнестрельного оружия. Но работники банка успели нажать кнопку сигнала тревоги. На место прибыла полиция. Филиал "Банка Грузии" уже возобновил работу. Заложники, граната и нервы на пределе: самое дерзкое ограбление в Грузии - как это было>>В Грузии чаще всего подвергается попыткам ограбления именно "Банк Грузии". Самое громкое преступление против банка было совершено 21 октября 2020 года – злоумышленнику удалось ограбить филиал банка в городе Зугдиди и скрыться так, что его до сих пор не могут найти. Подозреваемым является Бадри Эсебуа.

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происшествия, грузия, новости, "банк грузии"