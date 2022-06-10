https://sputnik-georgia.ru/20220610/gore-grabitel-banka-v-batumi-zaderzhan-267330854.html
Горе-грабитель банка в Батуми задержан
Горе-грабитель банка в Батуми задержан
В Грузии чаще всего подвергается попыткам ограбления именно "Банк Грузии" 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T14:46+0400
2022-06-10T14:46+0400
2022-06-10T14:57+0400
происшествия
грузия
новости
"банк грузии"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824818_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_3e580e349fc893c6f372b783f4c61c5d.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в попытке ограбить филиал "Банка Грузии" в черноморском городе Батуми, сообщают грузинские телеканалы. Следствие, по данным МВД, ведется по двум статьям УК Грузии – "Hазбойное нападение" и "Yезаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия". По данным СМИ, вооруженный мужчина потребовал у сотрудников филиала деньги, припугнув их выстрелом из огнестрельного оружия. Но работники банка успели нажать кнопку сигнала тревоги. На место прибыла полиция. Филиал "Банка Грузии" уже возобновил работу. Заложники, граната и нервы на пределе: самое дерзкое ограбление в Грузии - как это было>>В Грузии чаще всего подвергается попыткам ограбления именно "Банк Грузии". Самое громкое преступление против банка было совершено 21 октября 2020 года – злоумышленнику удалось ограбить филиал банка в городе Зугдиди и скрыться так, что его до сих пор не могут найти. Подозреваемым является Бадри Эсебуа.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824818_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_2a35eaa8723388921b8ea50759db7958.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, "банк грузии"
Горе-грабитель банка в Батуми задержан
14:46 10.06.2022 (обновлено: 14:57 10.06.2022)
В Грузии чаще всего подвергается попыткам ограбления именно "Банк Грузии"
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в попытке ограбить филиал "Банка Грузии" в черноморском городе Батуми, сообщают грузинские телеканалы.
Следствие, по данным МВД, ведется по двум статьям УК Грузии – "Hазбойное нападение" и "Yезаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия".
По данным СМИ, вооруженный мужчина потребовал у сотрудников филиала деньги, припугнув их выстрелом из огнестрельного оружия. Но работники банка успели нажать кнопку сигнала тревоги. На место прибыла полиция.
Филиал "Банка Грузии" уже возобновил работу.
В Грузии чаще всего подвергается попыткам ограбления именно "Банк Грузии". Самое громкое преступление против банка было совершено 21 октября 2020 года – злоумышленнику удалось ограбить филиал банка в городе Зугдиди и скрыться так, что его до сих пор не могут найти. Подозреваемым является Бадри Эсебуа.