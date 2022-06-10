https://sputnik-georgia.ru/20220610/gruzinskie-vina-predstavili-na-vystavke-v-londone-267341111.html

Грузинские вина представили на выставке в Лондоне

Грузинские вина представили на выставке в Лондоне

Власти Грузии поддерживают винодельческие компании, чтобы они заняли свое место на мировом рынке вина 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T18:49+0400

2022-06-10T18:49+0400

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грузия

новости

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национальное агентство вина

великобритания

лондон

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. При поддержке Национального агентства вина 17 грузинских винодельческих компаний приняли участие в Международной выставке вин London Wine Fair 2022, сообщает Минсельхоз Грузии.Международная выставка вин и спиртных напитков прошла в выставочном центре Olympia в Лондоне. В ней приняли участие около 400 участников с разных стран мира, которые представили более трех тысяч алкогольных напитков различных видов.По его словам, Минсельхоз и Национальное агентство вина продолжают поддерживать винодельческие компании, чтобы они заняли свое место на мировом рынке вина.Выставка проводится с 1981 года и считается одним из крупнейших событий винодельческой отрасли. Мероприятие посещают винные эксперты, представители винной торговли и СМИ со всего мира.Грузинское вино представлено на выставке в Германии >>В рамках выставки, руководитель подрядной компании Национального агентства вина Swirl Wine Group, британский винный мастер Сара Эбботт провела презентацию-дегустацию грузинского вина для профессионалов виноделия.Великобритания является одним из стратегических рынков для грузинского вина, где проводятся различные маркетинговые мероприятия при финансовой и организационной поддержке Национального агентства вина. В январе-мае 2022 года из Грузии в Великобританию было экспортировано до 260 тысяч бутылок вина, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, великобритания, лондон