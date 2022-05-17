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Грузинское вино представлено на выставке в Германии
Грузинское вино представлено на выставке в Германии
В течение трех дней профессионалы, эксперты, представители СМИ и гости выставки имеют возможность оценить грузинское вино 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T20:11+0400
2022-05-17T20:11+0400
2022-05-17T20:11+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Для увеличения продаж грузинского вина, привлечения новых торговых партнеров и расширения экспортных рынков винные компании из Грузии участвуют в международной выставке ProWein в Германии, сообщает Национальное агентство вина.Трехдневная международная выставка вин и спиртных напитков ProWein-2022 проходит в Дюссельдорфе с 15-17 мая. При поддержке Национального агентства вина и Ассоциации "Грузинское вино" в выставке принимают участие 24 винодельческие компании из Грузии.В течение трех дней профессионалы, эксперты, представители СМИ и гости выставки имеют возможность оценить грузинское вино.Грузия будет популяризовать вина, произведенные в Болниси >>По информации Агентства, в целях диверсификации и увеличения продаж на экспортных рынках вина участие в выставке ProWein имеет особое значение.В рамках выставки представители Национального агентства вина и компаний провели деловые встречи и переговоры с импортерами вина, представителями торговых сетей и СМИ, винными профессионалами и экспертами из Германии и разных стран.По информации Метревели, в прошлом году Грузия вывезла в Германию до 900 тысяч бутылок вина. Тенденция роста экспорта в этой стране сохраняется и в этом году.Всего в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны.Также в рамках выставки у стенда престижного немецкого медиахолдинга Meininger прошла дегустация-семинар грузинских вин "Грузия – родина вина", которую провела сомелье и винный эксперт Инге Майнцер. Это мероприятие является еще одним важным шагом для повышения осведомленности о грузинском вине как в Германии, так и в Европе в целом.Вина из Грузии появились на прилавках японской сети магазинов >>ProWein проводится с 1994 года и является одной из самых важных выставок вина и спиртных напитков в мире и главным событием года для производителей вина.С целью продвижения грузинской продукции и повышения ее узнаваемости на мировых рынках Грузия участвует в выставке с 2000 года. Изначально в выставке участвовало всего грузинских 5 компаний. В связи с масштабностью и значимостью выставки интерес грузинских производителей вина и, следовательно, количество компаний-участниц растет из года в год.
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грузия, новости, вино и виноделие грузии, национальное агентство вина, экономика, болниси
Грузинское вино представлено на выставке в Германии
В течение трех дней профессионалы, эксперты, представители СМИ и гости выставки имеют возможность оценить грузинское вино
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Для увеличения продаж грузинского вина, привлечения новых торговых партнеров и расширения экспортных рынков винные компании из Грузии участвуют в международной выставке ProWein в Германии, сообщает Национальное агентство вина.
Трехдневная международная выставка вин и спиртных напитков ProWein-2022 проходит в Дюссельдорфе с 15-17 мая. При поддержке Национального агентства вина и Ассоциации "Грузинское вино" в выставке принимают участие 24 винодельческие компании из Грузии.
В течение трех дней профессионалы, эксперты, представители СМИ и гости выставки имеют возможность оценить грузинское вино.
По информации
Агентства, в целях диверсификации и увеличения продаж на экспортных рынках вина участие в выставке ProWein имеет особое значение.
В рамках выставки представители Национального агентства вина и компаний провели деловые встречи и переговоры с импортерами вина, представителями торговых сетей и СМИ, винными профессионалами и экспертами из Германии и разных стран.
"Основная цель Национального агентства вина — диверсификация рынков. Германия является стратегическим рынком для грузинского вина, где для повышения осведомленности о грузинском вине мы с 2021 года сотрудничаем с местной немецкой маркетинговой компанией ff.k Public Relations, которая помогает грузинским винным компаниям увеличить продажи на немецком рынке", - заявила начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Национального агентства вина Тамар Метревели.
По информации Метревели, в прошлом году Грузия вывезла в Германию до 900 тысяч бутылок вина. Тенденция роста экспорта в этой стране сохраняется и в этом году.
Всего в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны.
Также в рамках выставки у стенда престижного немецкого медиахолдинга Meininger прошла дегустация-семинар грузинских вин "Грузия – родина вина", которую провела сомелье и винный эксперт Инге Майнцер. Это мероприятие является еще одним важным шагом для повышения осведомленности о грузинском вине как в Германии, так и в Европе в целом.
ProWein проводится с 1994 года и является одной из самых важных выставок вина и спиртных напитков в мире и главным событием года для производителей вина.
С целью продвижения грузинской продукции и повышения ее узнаваемости на мировых рынках Грузия участвует в выставке с 2000 года. Изначально в выставке участвовало всего грузинских 5 компаний. В связи с масштабностью и значимостью выставки интерес грузинских производителей вина и, следовательно, количество компаний-участниц растет из года в год.