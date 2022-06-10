https://sputnik-georgia.ru/20220610/pochemu-ukreplyaetsya-rubl---glava-tsb-rossii-nazvala-prichiny-267342773.html

Почему укрепляется рубль – глава ЦБ России назвала причины

Почему укрепляется рубль – глава ЦБ России назвала причины

Укрепление рубля поспособствовало снижению инфляции и цен на товары, которые зависят от курса, заявила глава регулятора 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T20:22+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Есть две причины, по которым укрепляется курс рубля: это сохранение относительно высокого экспорта при сжатии импорта и сокращение оттока капитала из России, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Курс рубля начал падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля – с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили 10 марта: 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро. После интервенций ЦБ доллар и евро против рубля стали активно падать. В итоге 25 мая они достигали 55,8 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро – минимумов с февраля 2018 и с мая 2015 года соответственноПо ее словам, второй фактор – сокращение оттока капитала в условиях санкций, в условиях введенных нами ограничений.По словам Набиуллиной, укрепление рубля поспособствовало снижению инфляции и цен на товары, которые зависят от курса.Центральный банк России вернул ключевую ставку на уровень до санкций >>"Опасения, связанные с ростом цен, выражают практически все, а снижение инфляции, я думаю, для всех граждан выгодно", – добавила глава ЦБ.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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