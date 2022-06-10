https://sputnik-georgia.ru/20220610/prezident-gruzii-po-prezhnemu-ne-sobiraetsya-pomilovat-saakashvili-267343699.html
Президент Грузии по прежнему не собирается помиловать Саакашвили
Президент Грузии по прежнему не собирается помиловать Саакашвили
Оппозиция требует от президента помиловать как экс-президента Грузии, так и гендиректора оппозиционного телеканала 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T20:44+0400
2022-06-10T20:44+0400
2022-06-10T20:44+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прекратить спекуляции на тему помилования Саакашвили.Оппозиция требует от президента помиловать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и гендиректора оппозиционного канала "Мтавари архи" Нику Гварамия.В 2007 году Гварамия был заместителем главного прокурора Грузии. С 16 мая 2022 года он отбывает наказание за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Речь идет о периоде с 2015 года, после того, как о правах на телеканал, который в то время был оппозиционным, заявил ее прежний владелец. Гварамия тогда был гендиректором "Рустави 2".Президент Грузии прервала визит в Европу – отказ правительства и критическая резолюция ЕС >>Что касается Саакашвили, он отбывает наказание по двум уголовным делам. И еще три дела находятся в судопроизводстве, в том числе дело о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, ника гварамия
Президент Грузии по прежнему не собирается помиловать Саакашвили
Оппозиция требует от президента помиловать как экс-президента Грузии, так и гендиректора оппозиционного телеканала
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прекратить спекуляции на тему помилования Саакашвили.
Оппозиция требует от президента помиловать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и гендиректора оппозиционного канала "Мтавари архи" Нику Гварамия.
"Нет и никогда. Я не собираюсь никого помиловать. Хватит спекуляций" - заявила Саломе Зурабишвили.
В 2007 году Гварамия был заместителем главного прокурора Грузии. С 16 мая 2022 года он отбывает наказание за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Речь идет о периоде с 2015 года, после того, как о правах на телеканал, который в то время был оппозиционным, заявил ее прежний владелец. Гварамия тогда был гендиректором "Рустави 2".
Что касается Саакашвили, он отбывает наказание по двум уголовным делам. И еще три дела находятся в судопроизводстве, в том числе дело о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.