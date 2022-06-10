https://sputnik-georgia.ru/20220610/prezident-gruzii-prervala-vizit-v-evropu---otkaz-pravitelstva-i-kriticheskaya-rezolyutsiya-es-267341252.html

Президент Грузии прервала визит в Европу – отказ правительства и критическая резолюция ЕС

Президент Грузии прервала визит в Европу – отказ правительства и критическая резолюция ЕС

Политические эмоции в Грузии достигли пика после того, как Европарламент принял резолюцию об ухудшении медиасреды в стране 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T19:14+0400

2022-06-10T19:14+0400

2022-06-10T20:15+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Брюссель после критической резолюции Европарламента и отказа правительства на продолжение поездок в европейские страны. В Брюссель Зурабишвили отправилась из Италии, где она находилась с государственным визитом. Дальше президент планировала поездки во Францию, Польшу и Украину, но, как она заявила журналистам, получила отказ от правительства.При этом она выразила сожаление по поводу принятой накануне критической резолюции Европарламента о нарушении свободы СМИ в Грузии и резкой реакции на это представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"."К сожалению, была принята такая резолюция, и, что вызывает еще большие сожаления, за ней последовали такие комментарии от команды власти, которые действительно не дают мне возможность сегодня эффективно защищать нашу кандидатуру", – сказала Зурабишвили.Она подчеркнула, что возвращается в Грузию, чтобы "защищать будущее страны".По ее словам, "никто не стоит того, чтобы отказываться от защиты будущего наших детей", в том числе находящиеся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также основатель "Грузинской мечты", экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили. Критическая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты">>Что касается критической резолюции Европарламента, в ней говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы, о большом количестве случаев физической расправы над журналистами. Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия.При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что законные чаяния народа Грузии заслуживают этого.Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что в резолюции о нарушениях свободы СМИ есть фактические ошибки и она не стоит ломанного гроша, а позже член политсовета Дмитрий Хундадзе добавил, что Грузия должна отказаться от статуса кандидата в члены ЕС, если условия будут такие же несправедливые, какой является резолюция.Из-за слов Хундадзе лидерам правящей партии пришлось давать разъяснения. При этом он выразил уверенность в том, что Грузия все же получит статус кандидата в члены ЕС. "Мы ждем решения, которое примет политическая элита Евросоюза, и я думаю, оно будет принято с учетом существующей в мире обстановки: у Грузии будет поддержка и она станет кандидатом в ЕС", – отметил вице-спикер.Несмотря на уверение Вольского, ни оппозиция, ни Народный защитник правящей партии не верят."Что вы себе позволяете?! Население Грузии и Конституция Грузии решили европейский выбор Грузии. Кто вам дал право говорить от имени страны?" – заявила омбудсмен Нино Ломджария.

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политика, новости, грузия, брюссель, италия, франция, европарламент, саломе зурабишвили