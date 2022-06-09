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Критическая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты"
Критическая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты"
В резолюции Европарламента говорится о состоянии свободы СМИ и нарушениях безопасности журналистов в Грузии 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T15:50+0400
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политика
грузия
новости
михаил саакашвили
ника гварамия
европарламент
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Европарламент стал жертвой фейков, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя критическую резолюцию в адрес Грузии.В четверг Европарламент принял инициированную пятью политическими группами резолюцию о состоянии свободы СМИ и нарушениях безопасности журналистов в Грузии. Документ поддержали 308 европарламентария, против – 218. Этому предшествовали дебаты, которые прошли накануне в Европарламенте.По его словам, "крайне тревожно, когда одна из главных сцен современного мира, институт Евросоюза такого высокого ранга стала жертвой т.н. фейка".Он также назвал тревожным то, что в резолюции, касающейся СМИ, упоминаются приговоренные к тюремному заключению экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и гендиректор главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия. "Грузинская мечта" назвала критику европарламентариев несправедливой&gt;&gt;"Мы не может легко реагировать на ту часть резолюции Европарламента, которая призывает грузинские власти к переводу Михаила Саакашвили за границу и к освобождению Ники Гварамия по гуманитарным соображениям. Особенно тревожно, когда читаем подобные призывы в резолюции, которая касается свободы СМИ и прав человека", - заявил Кобахидзе.
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника гварамия, европарламент

Критическая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты"

15:50 09.06.2022 (обновлено: 15:59 09.06.2022)
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZON Флаги перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
Флаги перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - Sputnik Грузия, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZON
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В резолюции Европарламента говорится о состоянии свободы СМИ и нарушениях безопасности журналистов в Грузии
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Европарламент стал жертвой фейков, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя критическую резолюцию в адрес Грузии.
В четверг Европарламент принял инициированную пятью политическими группами резолюцию о состоянии свободы СМИ и нарушениях безопасности журналистов в Грузии. Документ поддержали 308 европарламентария, против – 218. Этому предшествовали дебаты, которые прошли накануне в Европарламенте.

"Кампания, которая ведется с 2012 года для защиты преступников и для возвращения этих преступников к власти, достигла одного из высших институтов Евросоюза – Европарламента, что является крайне тревожным", - заявил Кобахидзе на брифинге.

По его словам, "крайне тревожно, когда одна из главных сцен современного мира, институт Евросоюза такого высокого ранга стала жертвой т.н. фейка".
Он также назвал тревожным то, что в резолюции, касающейся СМИ, упоминаются приговоренные к тюремному заключению экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и гендиректор главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.
"Грузинская мечта" назвала критику европарламентариев несправедливой>>
"Мы не может легко реагировать на ту часть резолюции Европарламента, которая призывает грузинские власти к переводу Михаила Саакашвили за границу и к освобождению Ники Гварамия по гуманитарным соображениям. Особенно тревожно, когда читаем подобные призывы в резолюции, которая касается свободы СМИ и прав человека", - заявил Кобахидзе.
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