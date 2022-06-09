https://sputnik-georgia.ru/20220609/kriticheskaya-rezolyutsiya-evroparlamenta-i-reaktsiya-gruzinskoy-mechty-267299434.html

Критическая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты"

Критическая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты"

В резолюции Европарламента говорится о состоянии свободы СМИ и нарушениях безопасности журналистов в Грузии 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T15:50+0400

2022-06-09T15:50+0400

2022-06-09T15:59+0400

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михаил саакашвили

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европарламент

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Европарламент стал жертвой фейков, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя критическую резолюцию в адрес Грузии.В четверг Европарламент принял инициированную пятью политическими группами резолюцию о состоянии свободы СМИ и нарушениях безопасности журналистов в Грузии. Документ поддержали 308 европарламентария, против – 218. Этому предшествовали дебаты, которые прошли накануне в Европарламенте.По его словам, "крайне тревожно, когда одна из главных сцен современного мира, институт Евросоюза такого высокого ранга стала жертвой т.н. фейка".Он также назвал тревожным то, что в резолюции, касающейся СМИ, упоминаются приговоренные к тюремному заключению экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и гендиректор главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия. "Грузинская мечта" назвала критику европарламентариев несправедливой>>"Мы не может легко реагировать на ту часть резолюции Европарламента, которая призывает грузинские власти к переводу Михаила Саакашвили за границу и к освобождению Ники Гварамия по гуманитарным соображениям. Особенно тревожно, когда читаем подобные призывы в резолюции, которая касается свободы СМИ и прав человека", - заявил Кобахидзе.

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника гварамия, европарламент