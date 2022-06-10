https://sputnik-georgia.ru/20220610/sud-obyazal-izvestnuyu-televeduschuyu-vyplatit-bolee-8-tysyach-dollarov-telekanalu-267345981.html

Суд обязал известную телеведущую выплатить более 8 тысяч долларов телеканалу

Суд обязал известную телеведущую выплатить более 8 тысяч долларов телеканалу

Ассоциация молодых юристов Грузии намерены обжаловать принятое решение в судах высшей инстанции 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T22:15+0400

2022-06-10T22:15+0400

2022-06-10T22:37+0400

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rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Суд первой инстанции обязал бывшую телеведущую телеканала "Рустави 2" выплатить телекомпании 25 тысяч лари (более 8,3 тысячи долларов) из-за нарушения трудового договора, говорится в сообщении Ассоциации молодых юристов Грузии.Уйдя из "Рустави 2" Квеситадзе продолжила работу на оппозиционном телеканале "Мтавари Архи", гендиректором которой является Ника Гварамия. В то же время суд признал увольнение Квеситадзе законным и обязал телеканал возместить зарплату лишь за отработанные период.Позиции, озвученные судом при оглашении решения, оказались совершенно неприемлемыми для Ассоциации молодых юристов Грузии, которая защищает интересы Квеситадзе в суде. Организация планирует обжаловать решение в Апелляционном суде.Кадровые изменения на телеканале "Рустави 2" начались после смены менеджмента в 2019 году. Почти весь журналистский состав главного информационного выпуска "Курьер" уволился после того, как телеканал перешел к новому владельцу – Кибару Халваши.В грузинских судах всех трех инстанций Халваши доказал, что в 2006 году у него отобрали телеканал, поэтому его должны вернуть. Судебные разбирательства длились несколько лет.Позже, 18 июля 2019 года, Европейский суд по правам человека постановил, что в судопроизводстве в Грузии не было никаких проблем, и разрешил переоформлять телеканал.Гварамия требует от "Рустави 2" пять миллионов долларов >>Ведущие журналисты "Рустави 2" изначально выразили недоверие Халваши, обвинив его в исполнении заказа властей изменить редакционную политику телеканала и "заглушить свободу слова" в стране.Халваши обещал, что кроме Гварамия никто не будет уволен, но позже уволены оказались несколько ведущих журналистов, в том числе глава информационной службы канала Нодар Меладзе, а также Георгий Габуния, Эка Квеситадзе, Нанука Жоржолиани и заместитель гендиректора телеканала Георгий Лаперашвили.Причиной этого новый гендиректор Паата Салия назвал то, что они, будучи в отпуске, публично заявляли, что занимаются созданием нового телеканала вместе с Гварамия, что является конфликтов интересов.

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грузия, новости, общество, ника гварамия, кибар халваши, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв