https://sputnik-georgia.ru/20220610/troitskaya-roditelskaya-subbota-2022-primety-chto-nelzya-delat-267316313.html

Троицкая родительская суббота 2022: приметы, что нельзя делать

Троицкая родительская суббота 2022: приметы, что нельзя делать

Троицкая родительская суббота в 2022-м выпадает на 11 июня –православная церковь в этот день поминает всех усопших - от прародителя человеческого рода Адама до... 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T03:11+0400

2022-06-10T03:11+0400

2022-06-10T03:11+0400

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Это вторая Вселенская родительская суббота в году, когда в храмах проводятся особые богослужения - читают молитвы об отпущении грехов и даровании вечной жизни.Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу, а также о приметах поминального дня, читайте в материале Sputnik Грузия.Что нельзя делатьВ Троицкую родительскую субботу нельзя делать работу по дому и хозяйству. Нельзя работать в поле и в огороде. А вот сеять коноплю и ячмень в поминальную субботу хорошая примета, предсказывающая богатый урожай.Нельзя в Троицкую родительскую субботу также шить и вязать. Во вселенский поминальный день нужно пойти в церковь, отстоять службу и помолиться за умерших.За умерших помолиться в Троицкую родительскую субботу можно и на кладбище, но нельзя оставлять на могилке алкоголь и сигареты. Уходя с кладбища нельзя также говорить усопшим "до свиданья" – это плохая примета, предсказывающая скорую смерть живому.В Троицкую родительскую субботу нельзя на кладбище поднимать оброненную вещь с земли.Также нельзя в Троицкую родительскую субботу отказывать нуждающимся в милостыне.Венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться в Троицкую родительскую субботу нельзя. Во Вселенскую родительскую субботу нельзя ругаться, ссориться, обижать кого-либо, злословить и сплетничать.После посещения церкви и кладбища можно организовать семейный поминальный обед.Убирать со стола после ужина и мыть посуду в Троицкую родительскую субботу нельзя – в старину люди верили в примету, что почившие родственники придут ночью покушать.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220516/kakogo-chisla-vselenskaya-roditelskaya-subbota-2022-tserkovnyy-kalendar-266674369.html

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