https://sputnik-georgia.ru/20220610/troitskaya-roditelskaya-subbota-2022-primety-chto-nelzya-delat-267316313.html
Троицкая родительская суббота 2022: приметы, что нельзя делать
Троицкая родительская суббота 2022: приметы, что нельзя делать
Троицкая родительская суббота в 2022-м выпадает на 11 июня –православная церковь в этот день поминает всех усопших - от прародителя человеческого рода Адама до... 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T03:11+0400
2022-06-10T03:11+0400
2022-06-10T03:11+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24420/90/244209086_0:0:2873:1617_1920x0_80_0_0_ecac3f15e8ca3854af1619e333c13097.jpg
Это вторая Вселенская родительская суббота в году, когда в храмах проводятся особые богослужения - читают молитвы об отпущении грехов и даровании вечной жизни.Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу, а также о приметах поминального дня, читайте в материале Sputnik Грузия.Что нельзя делатьВ Троицкую родительскую субботу нельзя делать работу по дому и хозяйству. Нельзя работать в поле и в огороде. А вот сеять коноплю и ячмень в поминальную субботу хорошая примета, предсказывающая богатый урожай.Нельзя в Троицкую родительскую субботу также шить и вязать. Во вселенский поминальный день нужно пойти в церковь, отстоять службу и помолиться за умерших.За умерших помолиться в Троицкую родительскую субботу можно и на кладбище, но нельзя оставлять на могилке алкоголь и сигареты. Уходя с кладбища нельзя также говорить усопшим "до свиданья" – это плохая примета, предсказывающая скорую смерть живому.В Троицкую родительскую субботу нельзя на кладбище поднимать оброненную вещь с земли.Также нельзя в Троицкую родительскую субботу отказывать нуждающимся в милостыне.Венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться в Троицкую родительскую субботу нельзя. Во Вселенскую родительскую субботу нельзя ругаться, ссориться, обижать кого-либо, злословить и сплетничать.После посещения церкви и кладбища можно организовать семейный поминальный обед.Убирать со стола после ужина и мыть посуду в Троицкую родительскую субботу нельзя – в старину люди верили в примету, что почившие родственники придут ночью покушать.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20220516/kakogo-chisla-vselenskaya-roditelskaya-subbota-2022-tserkovnyy-kalendar-266674369.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24420/90/244209086_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_91c00d0536587b2bdbbd51fb3b982b8f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия , календарь религиозных праздников
Троицкая родительская суббота 2022: приметы, что нельзя делать
Троицкая родительская суббота в 2022-м выпадает на 11 июня –православная церковь в этот день поминает всех усопших - от прародителя человеческого рода Адама до наших дней
Это вторая Вселенская родительская суббота в году, когда в храмах проводятся особые богослужения - читают молитвы об отпущении грехов и даровании вечной жизни.
Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу, а также о приметах поминального дня, читайте в материале Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
В Троицкую родительскую субботу нельзя делать работу по дому и хозяйству. Нельзя работать в поле и в огороде. А вот сеять коноплю и ячмень в поминальную субботу хорошая примета, предсказывающая богатый урожай.
Нельзя в Троицкую родительскую субботу также шить и вязать. Во вселенский поминальный день нужно пойти в церковь, отстоять службу и помолиться за умерших.
За умерших помолиться в Троицкую родительскую субботу можно и на кладбище, но нельзя оставлять на могилке алкоголь и сигареты. Уходя с кладбища нельзя также говорить усопшим "до свиданья" – это плохая примета, предсказывающая скорую смерть живому.
В Троицкую родительскую субботу нельзя на кладбище поднимать оброненную вещь с земли.
Также нельзя в Троицкую родительскую субботу отказывать нуждающимся в милостыне.
Венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться в Троицкую родительскую субботу нельзя. Во Вселенскую родительскую субботу нельзя ругаться, ссориться, обижать кого-либо, злословить и сплетничать.
После посещения церкви и кладбища можно организовать семейный поминальный обед.
Убирать со стола после ужина и мыть посуду в Троицкую родительскую субботу нельзя – в старину люди верили в примету, что почившие родственники придут ночью покушать.
Материал подготовлен на основе открытых источников