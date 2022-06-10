https://sputnik-georgia.ru/20220610/v-gruzii-namereny-uzhestochit-kontrol-za-tekhosmotrom-avtomobiley-267317526.html
В Грузии намерены ужесточить контроль за техосмотром автомобилей
В Грузии намерены ужесточить контроль за техосмотром автомобилей
Если уже оштрафованный владелец автомобиля не отправит свой автомобиль на техосмотр в течение 30 дней, то он будет оштрафован на 150 лари 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T10:59+0400
2022-06-10T10:59+0400
2022-06-10T11:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Комитет по вопросам окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии рассмотрел вопрос ужесточения мер контроля за техосмотром автомобилей.Техосмотр в Грузии является обязательным для всех автомобилей. За его отсутствие полагается штраф 50 лари.Согласно поправкам в Кодекс административных нарушений, если оштрафованный владелец автомобиля не отправит свой автомобиль на техосмотр в течение 30 дней, то он будет оштрафован на 150 лари, а если это произойдет повторно – на 300 лари. В случае юридического лица – штрафы за повторное и последующее отсутствие техосмотра составят 300 и 500 лари соответственно.Техосмотр в Грузии стало проходить меньше автомобилей >>Кроме того, комитет парламента отметил необходимость улучшения контроля за выхлопами.По ее словам, поправки в Кодекс административных нарушений после окончательной доработки будут зарегистрированы на бюро и представлены депутатам на обсуждение.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, техосмотр автомобилей
В Грузии намерены ужесточить контроль за техосмотром автомобилей
10:59 10.06.2022 (обновлено: 11:16 10.06.2022)
Если уже оштрафованный владелец автомобиля не отправит свой автомобиль на техосмотр в течение 30 дней, то он будет оштрафован на 150 лари
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Комитет по вопросам окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии рассмотрел вопрос ужесточения мер контроля за техосмотром автомобилей.
Техосмотр в Грузии является обязательным для всех автомобилей. За его отсутствие полагается штраф 50 лари.
Согласно поправкам в Кодекс административных нарушений, если оштрафованный владелец автомобиля не отправит свой автомобиль на техосмотр в течение 30 дней, то он будет оштрафован на 150 лари, а если это произойдет повторно – на 300 лари.
В случае юридического лица – штрафы за повторное и последующее отсутствие техосмотра составят 300 и 500 лари соответственно.
Кроме того, комитет парламента отметил необходимость улучшения контроля за выхлопами.
"Мы работаем по выявлению недостатков техосмотра и их регулированию, а также над проблемой визуальных выхлопов. Эти два вопроса рассматриваются отдельно. Правительство уже активно начало подготовительные работы, чтобы определить кто и когда начнет контроль за выхлопными газами", – заявила глава комитета Майя Битадзе.
По ее словам, поправки в Кодекс административных нарушений после окончательной доработки будут зарегистрированы на бюро и представлены депутатам на обсуждение.