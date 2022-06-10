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В Тбилиси ранили мужчину из огнестрельного оружия
В Тбилиси ранили мужчину из огнестрельного оружия
В мужчину стреляли из движущегося автомобиля в центре Тбилиси 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T09:35+0400
2022-06-10T09:35+0400
2022-06-10T10:28+0400
тбилиси
происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Неизвестный ранил 47-летнего мужчину из огнестрельного оружия на улице Михаила Джавахишвили в центре Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".Инцидент произошел минувшей ночью. Стреляли из движущегося автомобиля. Раненого доставил в грузино-американский госпиталь его сосед. Мотив преступления неизвестен.По ее словам, на данный момент состояние пациента стабильное, но требуется внимания. Его жизни не грозит опасность.На месте происшествия до поздней ночи проходили следственные мероприятия. Расследование ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, происшествия, грузия, новости
В Тбилиси ранили мужчину из огнестрельного оружия
09:35 10.06.2022 (обновлено: 10:28 10.06.2022)
В мужчину стреляли из движущегося автомобиля в центре Тбилиси
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Неизвестный ранил 47-летнего мужчину из огнестрельного оружия на улице Михаила Джавахишвили в центре Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Инцидент произошел минувшей ночью. Стреляли из движущегося автомобиля. Раненого доставил в грузино-американский госпиталь его сосед. Мотив преступления неизвестен.
"В неотложный департамент обратился 47-летний мужчина с огнестрельными ранениями. После первичной обработки ему провели хирургическую операцию. После этого он был переведен в департамент интенсивной терапии, где находится под наблюдением", - сказала врач клиники Кетеван Арабидзе.
По ее словам, на данный момент состояние пациента стабильное, но требуется внимания. Его жизни не грозит опасность.
На месте происшествия до поздней ночи проходили следственные мероприятия. Расследование ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.