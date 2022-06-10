https://sputnik-georgia.ru/20220610/v-tbilisi-v-muzhchinu-vystrelili-iz-dvizhuschegosya-avtomobilya-267319857.html

В Тбилиси ранили мужчину из огнестрельного оружия

В Тбилиси ранили мужчину из огнестрельного оружия

В мужчину стреляли из движущегося автомобиля в центре Тбилиси 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T09:35+0400

2022-06-10T09:35+0400

2022-06-10T10:28+0400

тбилиси

происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Неизвестный ранил 47-летнего мужчину из огнестрельного оружия на улице Михаила Джавахишвили в центре Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".Инцидент произошел минувшей ночью. Стреляли из движущегося автомобиля. Раненого доставил в грузино-американский госпиталь его сосед. Мотив преступления неизвестен.По ее словам, на данный момент состояние пациента стабильное, но требуется внимания. Его жизни не грозит опасность.На месте происшествия до поздней ночи проходили следственные мероприятия. Расследование ведется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, происшествия, грузия, новости