https://sputnik-georgia.ru/20220610/vystrelil-i-sbezhal-mvd-gruzii-o-detalyakh-napadeniya-na-bank-v-batumi-267340137.html
Выстрелил и сбежал: МВД Грузии о деталях нападения на банк в Батуми
Выстрелил и сбежал: МВД Грузии о деталях нападения на банк в Батуми
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы за разбойное нападение и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T18:25+0400
2022-06-10T18:25+0400
2022-06-10T18:25+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Обвиняемый в разбойном нападение на филиал "Банка Грузии" в Батуми сбежал с места преступления, но его смоги быстро задержать, говорится в информации МВД Грузии.По данным следствия, обвиняемый, демонстрируя оружие в филиале "Банка Грузии", потребовал у кассира деньги, а после получения отказа выстрелил и скрылся с места преступления. От выстрела никто не пострадал.Полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам, орудие преступления было изъято при обыске.Горе-грабитель банка в Батуми задержан >>В информации отмечается, что теперь задержанному грозит до семи лет лишения свободы за разбойное нападение и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, батуми, "банк грузии", мвд грузии
Выстрелил и сбежал: МВД Грузии о деталях нападения на банк в Батуми
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы за разбойное нападение и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Обвиняемый в разбойном нападение на филиал "Банка Грузии" в Батуми сбежал с места преступления, но его смоги быстро задержать, говорится в информации МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемый, демонстрируя оружие в филиале "Банка Грузии", потребовал у кассира деньги, а после получения отказа выстрелил и скрылся с места преступления. От выстрела никто не пострадал.
Полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам, орудие преступления было изъято при обыске.
В информации
отмечается, что теперь задержанному грозит до семи лет лишения свободы за разбойное нападение и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.