https://sputnik-georgia.ru/20220611/garibashvili-prezident-ne-prosila-o-vizitakh-v-drugie-strany-267353801.html

Гарибашвили: президент не просила о визитах в другие страны

Гарибашвили: президент не просила о визитах в другие страны

Накануне Зурабишвили заявила, что получила отказ правительства в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T13:52+0400

2022-06-11T13:52+0400

2022-06-11T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. В правительство не поступало обращения президента Саломе Зурабишвили о визите в другие страны, кроме как в Италию и Брюссель, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Накануне президент Грузии заявила, что получила отказ правительства в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину под предлогом, что нет необходимости в излишней активности перед саммитом лидеров стран ЕС, где будет рассматриваться вопрос о получении Грузией статуса кандидата в ЕС.При этом премьер отметил, что до этого подписал заявку Зурабишвили на визиты в Италию и Брюссель, а также в другие страны, которые ранее посещала президент страны.Глава грузинского правительства также раскритиковал заявления президента о бездействии правительства."К сожалению, госпожа Саломе прямо повторяет заявления деструктивной, вредной оппозиции – врагов стран и их нарративы, что печально", – сказал Гарибашвили, добавив, что надеется на то, что президент лучше разберется в работе правительства.Президент Грузии прервала визит в Европу – отказ правительства и критическая резолюция ЕС >>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили 10 июня прервала свой визит в Брюссель после критической резолюции Европарламента и отказа правительства на продолжение поездок в европейские страны, заявив, что будет защищать европейские ценности в Грузии.

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