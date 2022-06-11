https://sputnik-georgia.ru/20220611/garibashvili-prezident-ne-prosila-o-vizitakh-v-drugie-strany-267353801.html
Гарибашвили: президент не просила о визитах в другие страны
Гарибашвили: президент не просила о визитах в другие страны
Накануне Зурабишвили заявила, что получила отказ правительства в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T13:52+0400
2022-06-11T13:52+0400
2022-06-11T15:00+0400
ираклий гарибашвили
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
брюссель
италия
франция
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0a/262746258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0ce3dd3834eef352586adec4cf97b4a.jpg
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. В правительство не поступало обращения президента Саломе Зурабишвили о визите в другие страны, кроме как в Италию и Брюссель, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Накануне президент Грузии заявила, что получила отказ правительства в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину под предлогом, что нет необходимости в излишней активности перед саммитом лидеров стран ЕС, где будет рассматриваться вопрос о получении Грузией статуса кандидата в ЕС.При этом премьер отметил, что до этого подписал заявку Зурабишвили на визиты в Италию и Брюссель, а также в другие страны, которые ранее посещала президент страны.Глава грузинского правительства также раскритиковал заявления президента о бездействии правительства."К сожалению, госпожа Саломе прямо повторяет заявления деструктивной, вредной оппозиции – врагов стран и их нарративы, что печально", – сказал Гарибашвили, добавив, что надеется на то, что президент лучше разберется в работе правительства.Президент Грузии прервала визит в Европу – отказ правительства и критическая резолюция ЕС >>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили 10 июня прервала свой визит в Брюссель после критической резолюции Европарламента и отказа правительства на продолжение поездок в европейские страны, заявив, что будет защищать европейские ценности в Грузии.
брюссель
италия
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0a/262746258_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_cd6682ba33acc31391ef969d35c9d1da.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ираклий гарибашвили, политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , брюссель, италия, франция, европарламент
Гарибашвили: президент не просила о визитах в другие страны
13:52 11.06.2022 (обновлено: 15:00 11.06.2022)
Накануне Зурабишвили заявила, что получила отказ правительства в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. В правительство не поступало обращения президента Саломе Зурабишвили о визите в другие страны, кроме как в Италию и Брюссель, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Накануне президент Грузии заявила, что получила отказ правительства в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину под предлогом, что нет необходимости в излишней активности перед саммитом лидеров стран ЕС, где будет рассматриваться вопрос о получении Грузией статуса кандидата в ЕС.
"С полной ответственностью могу заявить, что других заявок от президента Грузии о визитах не поступало", – сказал Гарибашвили журналистам.
При этом премьер отметил, что до этого подписал заявку Зурабишвили на визиты в Италию и Брюссель, а также в другие страны, которые ранее посещала президент страны.
Глава грузинского правительства также раскритиковал заявления президента о бездействии правительства.
"К сожалению, госпожа Саломе прямо повторяет заявления деструктивной, вредной оппозиции – врагов стран и их нарративы, что печально", – сказал Гарибашвили, добавив, что надеется на то, что президент лучше разберется в работе правительства.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 10 июня прервала свой визит в Брюссель после критической резолюции Европарламента и отказа правительства на продолжение поездок в европейские страны, заявив, что будет защищать европейские ценности в Грузии.