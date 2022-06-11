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Последствия замены импорта в Грузию из России товарами из других стран – исследование

Последствия замены импорта в Грузию из России товарами из других стран – исследование

В исследовании властям рекомендуется ввести налоговые льготы на импорт товаров в случае замены поставок из России для снижения инфляционного давления 11.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-11T09:01+0400

2022-06-11T09:01+0400

2022-06-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Замена импорта из России продовольствия и товаров первой необходимости поставками из других стран спровоцирует рост цен, говорится в исследовании НПО "Общество и банки".Объем импорта продовольствия и товаров первой необходимости в 2021 году составил 1,5 миллиарда долларов, при этом самыми крупными группами импорта были мука, крупы и предметы личной гигиены. Основным импортером для Грузии остается Россия.НПО предлагает в случае диверсификации рынка ввести определенные налоговые льготы, чтобы снизить инфляционное давление.Исследование показало, что игроков розничного рынка больше волнуют обменный курс национальной валюты лари, высокая инфляция и растущие процентные ставки по кредитам в лари, нежели провалы в поставках и рост цен на топливо.Однако НПО считает, что рост цен на топливо особенно важен в формировании цен и одним из выходов из создавшейся проблемы может быть снижение ставки акциза.Санкции санкциями, а торговля по графику - коротко об отношениях Грузии и России >>Кроме того, "Общество и банки" предлагает разработать определенные механизмы, которые защитят игроков розничного рынка, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости, от резкого роста цен.Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (20%), гостиницы и рестораны (12,6%) и здравоохранение (2%). В мае за год цены на продовольствие выросли на 22%.

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грузия, новости, экономика, россия, продукты питания, исследование, инфляция