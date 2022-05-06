https://sputnik-georgia.ru/20220506/sanktsii-sanktsiyami-a-torgovlya-po-grafiku---korotko-ob-otnosheniyakh-gruzii-i-rossii-266474635.html

Санкции санкциями, а торговля по графику - коротко об отношениях Грузии и России

Санкции санкциями, а торговля по графику - коротко об отношениях Грузии и России

По словам эксперта, цель Грузии - остаться на плаву, чтобы волна мировой нестабильности, колебаний не потопила грузинскую экономику 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T16:57+0400

2022-05-06T16:57+0400

2022-05-06T17:04+0400

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Уже два года, как мир переживает непростые времена. Глобальный экономический кризис, начавшийся из-за пандемии коронавируса, продолжается и более того усугубляется из-за санкций, вводимых против России в связи с событиями на Украине. Грузия всячески поддерживает Украину, соблюдает международные финансовые санкции, но отказываться от экономических отношений с Россией не рискует.Россия является одним из главных торговых партнеров Грузии, несмотря на то, что между странами нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после конфликта августа 2008 года.Цель - спасти экономикуДиверсификация рынков давно стоит в повестке дня, но опять же все сводится к цене.По его словам, цель Грузии - остаться на плаву, чтобы волна мировой волатильности, нестабильности, колебаний не захлестнула и не потопила грузинскую экономику. Это задача номер один для правительства.У Грузии торговые отношения с около 140 странами, и Россия всегда занимала место в первой десятке. До 2006 года, то есть до введения эмбарго, она даже была на первом месте.Число туристов из России в Грузии выросло почти в шесть раз>>С приходом к власти в Грузии "Грузинской мечты" в 2012 году Россия стала постепенно открывать свой рынок для грузинской продукции - в 2013 году для вина, в 2014-м - для сельхозпродукции."Грузия до сих пор получает почти полный объем зерновых продуктов и муки из России. Конечно, можно найти другого поставщика, но это увеличит стоимость хлебопродуктов Грузии. А с учетом того, что цены за год и так выросли почти на 30%, это ударит по карманам граждан страны", - заявил Арчвадзе.В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Основные товарыЗа последние годы Грузия смогла выйти на альтернативные рынки и обзавестись довольно надежными партнерами, но конкурировать с российским рынком им непросто по объективным причинам. Россия – ближе, продукция дешевле, нет языкового барьера.Пшеница, мука, нефть, газ и электроэнергия – это небольшой перечень значимых для обеспечения национальной безопасности товаров, которые Грузия закупает у соседа. Россия же, в свою очередь, больше остальных стран покупает у Грузии вино, минералку, сельхозпродукцию и ферросплавы.По его словам, от введения санкций территориально незначительная Грузия потеряет гораздо больше, нежели ее северный сосед. Альтернативы российской нише в грузинской экономике нет и найти ее практически невозможно, уверен экономист."Если принимаешь санкции, значит надо сказать, что ты играешь уже в те игры, которые и так накалили обстановку в мире до крайности. Значит, ты тоже уже будешь стороной этого конфликта, и ты получишь те результаты, которыми закончится эта политическая игра", - считает Гиорхелидзе.Власти под давлениемНачиная с февраля, правительство Грузии постоянно подвергается критике со стороны крупнейших оппозиционных партий, а также со стороны высокопоставленных представителей власти Украины из-за отказал вводить санкции против России. Более того, правящую "Грузинскую мечту" обвиняют в том, что она помогает России обходить санкции.Действия грузинской оппозиции эксперт Сосо Арчвадзе назвал недозволенными и нацеленными на смену власти в Грузии."То есть целесообразность, справедливость, правдивость отходят на второй план, и на передний план выставляют идею якобы несоблюдения Грузией санкционных правил против России", - отметил он.Украина хочет открытия второго фронта в Грузии – президент>>По его словам, те же европейские страны до сих пор поддерживают торговые отношения с Россией."До сих пор продолжают получать российские энергоносители, и, по официальной статистике, поступления от реализации нефти увеличились даже на несколько десятков процентов по сравнению с прошлым годом", - заявил Арчвадзе.Он подчеркнул, что у каждого государства свои национальные интересы и внешнюю и внутреннюю политику они осуществляют на основе этих интересов.

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экономика, грузия, новости, украина, грузинская мечта, аналитика