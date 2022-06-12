https://sputnik-georgia.ru/20220612/arendatory-obektov-na-bulvare-v-batumi-trebuyut-ot-vlastey-otmenit-auktsion-267377827.html

Арендаторы объектов на бульваре в Батуми требуют от властей отменить аукцион

Арендаторы объектов на бульваре в Батуми требуют от властей отменить аукцион

В ближайшие дни будет принято решение о форме передачи имущества арендаторам, завили в Администрации бульвара 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T15:50+0400

2022-06-12T15:50+0400

2022-06-12T15:53+0400

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аджария

батумский бульвар

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Арендаторы объектов на территории батумского бульвара и пляжа провели акцию протеста возле Дома правительства Аджарии с требованием прямой передачи им арендуемых территорий без проведения аукциона.По словам протестующих, теперь они рискуют потерять единственный источник дохода.Как рассказали местные предприниматели, они уже вложили все имеющиеся средства в обновление инвентаря к сезону. Поэтому конкуренция во время аукциона будет нездоровой.По словам директора бульвара Софиа Лазишвили, в ближайшие дни будет принято решение о форме передачи имущества арендаторам.Добро пожаловать в Аджарию: названа дата открытия туристического сезона >>Что касается прямой передачи объектов в аренду, то по ее словам, исключения для арендаторов были допущены в период пандемии в течение последних двух лет.

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грузия, новости, общество, аджария, батумский бульвар