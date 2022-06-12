https://sputnik-georgia.ru/20220612/arendatory-obektov-na-bulvare-v-batumi-trebuyut-ot-vlastey-otmenit-auktsion-267377827.html
Арендаторы объектов на бульваре в Батуми требуют от властей отменить аукцион
Арендаторы объектов на бульваре в Батуми требуют от властей отменить аукцион
В ближайшие дни будет принято решение о форме передачи имущества арендаторам, завили в Администрации бульвара 12.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-12T15:50+0400
2022-06-12T15:50+0400
2022-06-12T15:53+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Арендаторы объектов на территории батумского бульвара и пляжа провели акцию протеста возле Дома правительства Аджарии с требованием прямой передачи им арендуемых территорий без проведения аукциона.По словам протестующих, теперь они рискуют потерять единственный источник дохода.Как рассказали местные предприниматели, они уже вложили все имеющиеся средства в обновление инвентаря к сезону. Поэтому конкуренция во время аукциона будет нездоровой.По словам директора бульвара Софиа Лазишвили, в ближайшие дни будет принято решение о форме передачи имущества арендаторам.Добро пожаловать в Аджарию: названа дата открытия туристического сезона >>Что касается прямой передачи объектов в аренду, то по ее словам, исключения для арендаторов были допущены в период пандемии в течение последних двух лет.
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грузия, новости, общество, аджария, батумский бульвар
Арендаторы объектов на бульваре в Батуми требуют от властей отменить аукцион
15:50 12.06.2022 (обновлено: 15:53 12.06.2022)
В ближайшие дни будет принято решение о форме передачи имущества арендаторам, завили в Администрации бульвара
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Арендаторы объектов на территории батумского бульвара и пляжа провели акцию протеста возле Дома правительства Аджарии с требованием прямой передачи им арендуемых территорий без проведения аукциона.
"Нам обещали, что и в этом году объекты передадут нам напрямую. А посреди сезона мы узнали, что оказывается готовится аукцион, в котором примут участие и иностранцы", - рассказал один из арендаторов в эфире Аджарского телевидения
.
По словам протестующих, теперь они рискуют потерять единственный источник дохода.
Как рассказали местные предприниматели, они уже вложили все имеющиеся средства в обновление инвентаря к сезону. Поэтому конкуренция во время аукциона будет нездоровой.
По словам директора бульвара Софиа Лазишвили, в ближайшие дни будет принято решение о форме передачи имущества арендаторам.
Что касается прямой передачи объектов в аренду, то по ее словам, исключения для арендаторов были допущены в период пандемии в течение последних двух лет.