https://sputnik-georgia.ru/20220612/iliya-ii-pozdravil-veruyuschikh-s-prazdnikom-svyatoy-troitsy-267381398.html

Илия II поздравил верующих с праздником Святой Троицы

Илия II поздравил верующих с праздником Святой Троицы

День Святой Троицы или Пятидесятница – это один из 12 главных христианских праздников, его отмечают на 50-й день после Пасхи 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T18:34+0400

2022-06-12T18:34+0400

2022-06-12T19:22+0400

грузия

новости

общество

религия

католикос-патриарх всея грузии илия ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/13/263742679_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_cc333d21e0a35b2e88e0a1e658df7b4a.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II во время праздничной воскресной литургии в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба в Тбилиси поздравил верующих с Днем Святой Троицы или Пятидесятницей.День Святой Троицы или Пятидесятница – это один из 12 главных христианских праздников, его отмечают на 50-й день после Пасхи.Патриарх сообщил верующим, что права ношения второго креста удостоен архимандрит Кафедрального Собора Святой Троицы - Самеба Иоанна (Мчедлишвили).Что нельзя делать на Троицу 2022: традиции и приметы праздника >>Кроме того, Илия II сегодня благословил представителей фамилии Бадуашвили.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, религия , католикос-патриарх всея грузии илия ii