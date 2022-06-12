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Илия II поздравил верующих с праздником Святой Троицы
Илия II поздравил верующих с праздником Святой Троицы
День Святой Троицы или Пятидесятница – это один из 12 главных христианских праздников, его отмечают на 50-й день после Пасхи 12.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-12T18:34+0400
2022-06-12T18:34+0400
2022-06-12T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II во время праздничной воскресной литургии в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба в Тбилиси поздравил верующих с Днем Святой Троицы или Пятидесятницей.День Святой Троицы или Пятидесятница – это один из 12 главных христианских праздников, его отмечают на 50-й день после Пасхи.Патриарх сообщил верующим, что права ношения второго креста удостоен архимандрит Кафедрального Собора Святой Троицы - Самеба Иоанна (Мчедлишвили).Что нельзя делать на Троицу 2022: традиции и приметы праздника >>Кроме того, Илия II сегодня благословил представителей фамилии Бадуашвили.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, религия , католикос-патриарх всея грузии илия ii
Илия II поздравил верующих с праздником Святой Троицы
18:34 12.06.2022 (обновлено: 19:22 12.06.2022)
День Святой Троицы или Пятидесятница – это один из 12 главных христианских праздников, его отмечают на 50-й день после Пасхи
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II во время праздничной воскресной литургии в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба в Тбилиси поздравил верующих с Днем Святой Троицы или Пятидесятницей.
День Святой Троицы или Пятидесятница – это один из 12 главных христианских праздников, его отмечают на 50-й день после Пасхи.
"Бог с нами, поздравляю с этим великим праздником. Да хранит вас, всю Грузию и весь мир благодать Господа нашего Иисуса Христа, благодать Святой Троицы", — сказал Илия II.
Патриарх сообщил верующим, что права ношения второго креста удостоен архимандрит Кафедрального Собора Святой Троицы - Самеба Иоанна (Мчедлишвили).
Кроме того, Илия II сегодня благословил представителей фамилии Бадуашвили.