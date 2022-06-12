https://sputnik-georgia.ru/20220612/k-rassledovaniyu-utechki-dannykh-diplomatov-v-gruzii-podklyuchilas-esche-odna-spetssluzhba-267383023.html

К расследованию утечки данных дипломатов в Грузии подключилась еще одна спецслужба

К расследованию утечки данных дипломатов в Грузии подключилась еще одна спецслужба

Ранее о начале собственного расследования заявили в Службе защиты персональных данных Грузии 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T21:24+0400

2022-06-12T21:24+0400

2022-06-12T21:24+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование факта "незаконного получения, хранения, использования, распространения персональных данных, причинивших значительный вред членам дипломатического корпуса", говорится в сообщении службы.Документы, содержащие личную информацию сотрудников дипкорпуса, были обнаружены в Тбилиси на улице Мицкевича. Известно об этом факте стало из сюжета оппозиционного телеканала "Мтавари архи". Как выяснили журналисты, у бухгалтера одной из фирм, которой вез документы для возврата НДС, сломался микроавтобус. Пока он занимался починкой, коробки с бумагами обнаружили прохожие.По данным ведомства, специальной следственной службой будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия в короткие сроки с целью обеспечения объективного и полноценного расследования.Сегодня же о начале изучения обстоятельств дела о возможной утечке личных данных зарубежных дипломатов заявили в Службе защиты персональных данных Грузии.Как рассказал авторам сюжета бухгалтер компании, эти документы предназначалась для утилизации. Документы содержали информацию о различных покупках дипломатов, а также номера телефонов и адреса.Возможную утечку личных данных дипломатов в Тбилиси изучит специальная служба >>По словам мужчины, который на камеру поклялся здоровьем троих детей и представился бухгалтером, он не имеет никакого отношения к политике и на следующий день вернулся за коробками.Он также подчеркнул, что они были плотно закрыты и замотаны скотчем. Мужчина не знает, кто и с какой целью их открыл. Бухгалтер не исключает, что это провокация, но готов понести ответственность, в том случае, если будет доказано, что был нарушен закон.

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