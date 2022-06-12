https://sputnik-georgia.ru/20220612/vozmozhnuyu-utechku-lichnykh-dannykh-diplomatov-v-tbilisi-izuchit-spetsialnaya-sluzhba-267379932.html
Возможную утечку личных данных дипломатов в Тбилиси изучит специальная служба
Возможную утечку личных данных дипломатов в Тбилиси изучит специальная служба
В случае выявления в ходе проверки признаков возможного преступления об этом незамедлительно проинформируют общество и соответствующий следственный орган... 12.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-12T17:08+0400
2022-06-12T17:08+0400
2022-06-12T17:12+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Служба защиты персональных данных Грузии начала изучение обстоятельств дела о возможной утечке личных данных зарубежных дипломатов, говорится в воскресном заявлении.Документы, содержащие личную информацию сотрудников дипкорпуса, были обнаружены в Тбилиси на улице Мицкевича. Известно об этом факте стало из сюжета телеканала "Мтавари архи". Как выяснили журналисты, у бухгалтера, которой вез документы для возврата НДС, сломался микроавтобус. Пока он занимался починкой, коробки с бумагами обнаружили прохожие.По данным Службы, в случае выявления в ходе проверки признаков возможного преступления об этом незамедлительно проинформируют общество и соответствующий следственный орган.Как рассказал авторам сюжета бухгалтер компании, эти документы предназначалась для утилизации.По словам мужчины, который на камеру поклялся здоровьем троих детей, он не имеет никакого отношения к политике и на следующий день вернулся за коробками.Почему упраздняют Службу госинспектора, защищающую персональные данные в Грузии? >>Он также подчеркнул, что они были плотно закрыты и замотаны скотчем. Мужчина не знает, кто и с какой целью их открыл. Бухгалтер не исключает, что это провокация, но готов понести ответственность, в том случае, если будет доказано, что был нарушен закон.На месте обнаружения коробок с документами оказался и депутат парламента Грузии от "Единого национального движения" Леван Хабеишвили, который осудил факт утечки личных данных дипломатов и потребовал разобраться в случившемся.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Возможную утечку личных данных дипломатов в Тбилиси изучит специальная служба
17:08 12.06.2022 (обновлено: 17:12 12.06.2022)
В случае выявления в ходе проверки признаков возможного преступления об этом незамедлительно проинформируют общество и соответствующий следственный орган, заявили в службе
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Служба защиты персональных данных Грузии начала изучение обстоятельств дела о возможной утечке личных данных зарубежных дипломатов, говорится в воскресном заявлении.
Документы, содержащие личную информацию сотрудников дипкорпуса, были обнаружены в Тбилиси на улице Мицкевича. Известно об этом факте стало из сюжета телеканала "Мтавари архи". Как выяснили журналисты, у бухгалтера, которой вез документы для возврата НДС, сломался микроавтобус. Пока он занимался починкой, коробки с бумагами обнаружили прохожие.
"Сразу же после распространения этой информации в СМИ, так как сюжет содержит вопрос входящий в компетенцию Службы, началось изучение вопроса, в том числе мер, предпринятых для обеспечения безопасности данных", - говорится в заявлении.
По данным Службы, в случае выявления в ходе проверки признаков возможного преступления об этом незамедлительно проинформируют общество и соответствующий следственный орган.
Как рассказал авторам сюжета бухгалтер компании, эти документы предназначалась для утилизации.
По словам мужчины, который на камеру поклялся здоровьем троих детей, он не имеет никакого отношения к политике и на следующий день вернулся за коробками.
Он также подчеркнул, что они были плотно закрыты и замотаны скотчем. Мужчина не знает, кто и с какой целью их открыл. Бухгалтер не исключает, что это провокация, но готов понести ответственность, в том случае, если будет доказано, что был нарушен закон.
На месте обнаружения коробок с документами оказался и депутат парламента Грузии от "Единого национального движения" Леван Хабеишвили, который осудил факт утечки личных данных дипломатов и потребовал разобраться в случившемся.