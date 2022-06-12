https://sputnik-georgia.ru/20220612/vozmozhnuyu-utechku-lichnykh-dannykh-diplomatov-v-tbilisi-izuchit-spetsialnaya-sluzhba-267379932.html

Возможную утечку личных данных дипломатов в Тбилиси изучит специальная служба

Возможную утечку личных данных дипломатов в Тбилиси изучит специальная служба

В случае выявления в ходе проверки признаков возможного преступления об этом незамедлительно проинформируют общество и соответствующий следственный орган... 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T17:08+0400

2022-06-12T17:08+0400

2022-06-12T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Служба защиты персональных данных Грузии начала изучение обстоятельств дела о возможной утечке личных данных зарубежных дипломатов, говорится в воскресном заявлении.Документы, содержащие личную информацию сотрудников дипкорпуса, были обнаружены в Тбилиси на улице Мицкевича. Известно об этом факте стало из сюжета телеканала "Мтавари архи". Как выяснили журналисты, у бухгалтера, которой вез документы для возврата НДС, сломался микроавтобус. Пока он занимался починкой, коробки с бумагами обнаружили прохожие.По данным Службы, в случае выявления в ходе проверки признаков возможного преступления об этом незамедлительно проинформируют общество и соответствующий следственный орган.Как рассказал авторам сюжета бухгалтер компании, эти документы предназначалась для утилизации.По словам мужчины, который на камеру поклялся здоровьем троих детей, он не имеет никакого отношения к политике и на следующий день вернулся за коробками.Почему упраздняют Службу госинспектора, защищающую персональные данные в Грузии? >>Он также подчеркнул, что они были плотно закрыты и замотаны скотчем. Мужчина не знает, кто и с какой целью их открыл. Бухгалтер не исключает, что это провокация, но готов понести ответственность, в том случае, если будет доказано, что был нарушен закон.На месте обнаружения коробок с документами оказался и депутат парламента Грузии от "Единого национального движения" Леван Хабеишвили, который осудил факт утечки личных данных дипломатов и потребовал разобраться в случившемся.

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