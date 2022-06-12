https://sputnik-georgia.ru/20220612/palba-v-restorane-vo-mtskheta---prokuratura-predyavila-obvinenie-267384049.html

Пальба в ресторане во Мцхета - прокуратура предъявила обвинение

Пальба в ресторане во Мцхета - прокуратура предъявила обвинение

На видео, опубликованном в социальной сети, видно, как один из мужчин произносит слова "Да здравствуют наши дети", после чего начинает стрелять из автомата 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T23:26+0400

2022-06-12T23:26+0400

2022-06-12T23:28+0400

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мцхета

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия мужчине, открывшему стрельбу в ресторане в городе Мцхета, сообщает пресс-служба ведомства.Инцидент произошел 7 июня во Мцхета. На видео, опубликованном в социальной сети, видно, как один из мужчин, произносит слова "Да здравствуют наши дети", после чего начинает стрелять из автомата. Рядом с ним стоят еще по меньшей мере десять мужчин. В одной руке у стрелявшего автомат, а вот второй он держит бокал.По информации, следствием МВД установлено, что 7 июня 2022 года обвиняемый, находившийся в ресторане "Марани Холл" во Мцхета, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия модели AERO PRECISION X15, зарегистрированного на чужое имя.Очередная стрельба в Тбилиси: ранен мужчина >>Огнестрельное оружие было изъято сотрудниками МВД в тот же день.Прокуратура предъявила ему обвинение по части 3 статьи 236 УК Грузии "незаконное приобретение огнестрельного оружия", которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в установленные законом сроки.Расследование уголовного дела продолжается.

мцхета

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грузия, новости, происшествия, мцхета, генеральная прокуратура грузии