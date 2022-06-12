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Парламентские выборы начались во Франции

Парламентские выборы начались во Франции

Будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T12:28+0400

2022-06-12T12:28+0400

2022-06-12T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Выборы в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) проходят во Франции.Выборы в Национальное собрание проходят по одномандатным округам в два тура - 12 и 19 июня. На них будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.Для выхода во второй тур кандидат должен набрать не менее 12,5% голосов зарегистрированных избирателей в своем округе. Победа возможна и в первом туре, но для этого кандидата должны поддержать либо абсолютное большинство проголосовавших, либо не менее четверти зарегистрированных избирателей.Во втором туре достаточно набрать простое большинство голосов.Парламентские выборы во Франции 2017: выиграла пропрезидентская партия >>При этом выборы могут пройти при рекордно низкой явке. Согласно прогнозам, она может составить всего 46%.В регионах избирательные участки завершат работу в 18.00 (20:00 тбс), в крупных городах – в 20.00 по местному времени (22.00 тбс).Первые предварительные результаты будут объявлены сразу же по экзитполам. Подсчет голосов обычно проходит быстро, и официальные итоги будут ясны вечером того же дня или в ночь на понедельник.Кто участвует в выборахВ выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать".Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые". Ле Пен признала поражение во втором туре президентских выборах во Франции >>В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Опросы свидетельствовали о том, что основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" и коалицией левых под предводительством Меланшона. Однако партия Макрона может утратить нынешнее единоличное большинство в нижней палате.

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