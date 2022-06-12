https://sputnik-georgia.ru/20220612/podozrevaemogo-v-umyshlennomu-ubiystve-zaderzhali-v-rustavi-267370624.html

Подозреваемого в умышленном убийстве задержали в Рустави

Подозреваемого в умышленном убийстве задержали в Рустави

По версии следствия, задержанный смертельно ранил из охотничьего ружья соседа и затем скрылся с места преступления 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T11:37+0400

2022-06-12T11:37+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. По обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, задержали 52-летнего жителя села Акура региона Кахети на востоке Грузии, сообщает пресс-служба МВД.Следствие установило, что обвиняемый 21 мая в селе Акура Телавского муниципалитета в результате ссоры с соседями - двумя братьями и их матерью, смертельно ранил из охотничьего ружья одного из мужчин и затем скрылся с места преступления.В результате стрельбы пострадал и сын задержанного. Один из раненых, 46-летний мужчина, скончался на месте, второго медикам удалось спасти.По информации СМИ, причиной конфликта между соседями стала сдача металлолома.Обвиняемый был задержан в Рустави в результате оперативно-розыскных мероприятий после почти трех недель поисков.Убийство в Кахети: преступник в бегах >>По информации ведомства, задержанный и в прошлом привлекался к уголовной ответственности за разные преступления. Теперь ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Прокуратура Грузии 24 мая заочно предъявила обвинение жителю села Акура в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства.

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