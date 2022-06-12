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Подозреваемого в умышленном убийстве задержали в Рустави
Подозреваемого в умышленном убийстве задержали в Рустави
По версии следствия, задержанный смертельно ранил из охотничьего ружья соседа и затем скрылся с места преступления 12.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-12T11:37+0400
2022-06-12T11:37+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. По обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, задержали 52-летнего жителя села Акура региона Кахети на востоке Грузии, сообщает пресс-служба МВД.Следствие установило, что обвиняемый 21 мая в селе Акура Телавского муниципалитета в результате ссоры с соседями - двумя братьями и их матерью, смертельно ранил из охотничьего ружья одного из мужчин и затем скрылся с места преступления.В результате стрельбы пострадал и сын задержанного. Один из раненых, 46-летний мужчина, скончался на месте, второго медикам удалось спасти.По информации СМИ, причиной конфликта между соседями стала сдача металлолома.Обвиняемый был задержан в Рустави в результате оперативно-розыскных мероприятий после почти трех недель поисков.Убийство в Кахети: преступник в бегах >>По информации ведомства, задержанный и в прошлом привлекался к уголовной ответственности за разные преступления. Теперь ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Прокуратура Грузии 24 мая заочно предъявила обвинение жителю села Акура в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства.
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происшествия, грузия, новости, кахети, рустави, мвд грузии
Подозреваемого в умышленном убийстве задержали в Рустави
11:37 12.06.2022 (обновлено: 11:56 12.06.2022)
По версии следствия, задержанный смертельно ранил из охотничьего ружья соседа и затем скрылся с места преступления
ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. По обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, задержали 52-летнего жителя села Акура региона Кахети на востоке Грузии, сообщает пресс-служба МВД.
Следствие установило, что обвиняемый 21 мая в селе Акура Телавского муниципалитета в результате ссоры с соседями - двумя братьями и их матерью, смертельно ранил из охотничьего ружья одного из мужчин и затем скрылся с места преступления.
В результате стрельбы пострадал и сын задержанного. Один из раненых, 46-летний мужчина, скончался на месте, второго медикам удалось спасти.
По информации СМИ, причиной конфликта между соседями стала сдача металлолома.
Обвиняемый был задержан в Рустави в результате оперативно-розыскных мероприятий после почти трех недель поисков.
По информации
ведомства, задержанный и в прошлом привлекался к уголовной ответственности за разные преступления. Теперь ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Прокуратура Грузии 24 мая заочно предъявила обвинение жителю села Акура в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства.