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Председатель парламента Грузии отправился с визитом в страны Скандинавии

Председатель парламента Грузии отправился с визитом в страны Скандинавии

Папуашвили примет участие в мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Данией 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T11:04+0400

2022-06-12T11:04+0400

2022-06-12T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 12-18 июня отправился с визитом скандинавские страны - Норвегию, Данию, Швецию и Финляндию, сообщает пресс-служба парламента.Во время визита в Норвегию Шалву Папуашвили примет король Харальд V. Запланированы встречи председателя парламента Грузии со спикером стортинга Масудом Гарахани, членами постоянной комиссии по международным отношениям и обороне, а также госсекретарем Министерства иностранных дел Эриком Туном.Во время визита в Данию Папуашвили, в первую очередь, встретится с королевой Маргарет II. Запланирована также встреча со спикером датского парламента Хенриком Дамом.Дания собирается открыть в Грузии посольство >>Шалва Папуашвили примет участие в мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Данией.В рамках визита в Финляндию Спикер Парламента Грузии и члены делегации проведут встречи со спикером парламента Матти Ванханеном и депутатами.Шалва Папуашвили примет участие в открытии пленарного заседания парламента Финляндии. Он встретится с премьер-министром Санной Марин, министром по европейским вопросам Тити Тупурайнен и министром иностранных дел Пекком Хаависто. Также запланировано выступление Шалвы Папуашвили на мероприятии, организованном местным исследовательским центром Paasikivi-Seura.Глава МИД Норвегии: инвесторы заинтересованы Грузией >>Спикер парламента Грузии завершит свой визит в скандинавские страны в Швеции. Папуашвили встретится с королем Швеции Карлом XVI Густавом, со спикером парламента (риксдага) Андреасом Норленом, министром обороны Питером Халквистом и заместителем министра иностранных дел Робертом Рейдбергом.

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